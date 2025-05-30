Samanyolu Haber /Gündem / Saraçhane'de 'İmamoğlu' protestolarında tutuklanan gençlere tahliye /30 Mayıs 2025 19:24

Saraçhane'de 'İmamoğlu' protestolarında tutuklanan gençlere tahliye

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan 14 genç, Silivri’deki duruşmada tahliye edildi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart operasyonu sonrası düzenlenen protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan 16 genç, Silivri’de hakim karşısına çıktı. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Marmara Cezaevi 2 no’lu duruşma salonunda görülen davada, 68 gündür tutuklu bulunan 14 genç hakkında tahliye kararı verildi.

Mahkeme, yargılama sonucunda 14 gencin serbest bırakılmasına hükmetti. Diğer 2 gencin durumuyla ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Olayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saraçhane'de 'İmamoğlu' protestolarında tutuklanan gençlere... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:34:57