Saraçhane'de 'küfür' polemiği: 'O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de sürerken, geceye küfür polemiği damgasını vurdu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yapılan paylaşımda "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır" dedi.





Yerlikaya bu kapsamda 43 kişinin gözaltına alındığını ve diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren sözlere tepki gösterdi.





ÖZEL'DEN 'KÜFÜR' TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananlarla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine ve ailesine edilen küfürlere sert tepki gösterdi.





Özel, “O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım” diyerek, hakaret içerikli söylemleri kesin bir dille reddetti.





CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:





"O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM.





Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.





Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.





Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın.





Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin.





Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!"