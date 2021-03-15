Sarah Everard cinayeti İngiltere'yi karıştırdı 'Utanç verici'









Gazeteler, kadın göstericilerin kelepçelenerek yerlerde sürüklenmesi sonrası bu çağrılara "Kimse koltuklarında oturup bizi eleştirmesin" diye yanıt veren Dick'in istifayı reddettiğini, protestocuların ise polisin tavrını "utanç verici" bulduğunu yazdı.





Guardian gazetesi, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın, Dick'in etkinliğe neden müdahale edildiğine ilişkin izahatınını "tatmin edici" bulmadığını ve Emniyet Müdürü'nü kamuoyu önünde eleştirdiğini aktardı.





Gazete polisin müdahalesiyle ilgili olarak bir bağımsız soruşturma başlatıldığını aktardı.





Raporun iki hafta içinde çıkmasının beklendiğini kaydeden Guardian'a göre Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Patel'in Londra'nın ilk kadın emniyet müdürü olarak 2017'de bu göreve gelen 61 yaşındaki Dick'e destek belirttiğini yazdı.





