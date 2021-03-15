Samanyolu Haber /Gündem / Sarah Everard cinayeti İngiltere'yi karıştırdı 'Utanç verici' /15 Mart 2021 15:22

Sarah Everard cinayeti İngiltere'yi karıştırdı 'Utanç verici'

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumartesi günü kaçırılarak öldürülen Sarah Everard için düzenlenen anma etkinliğine polisin müdahalesi sonrası Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick'e yönelik eleştiriler ve istifa çağrıları, İngiltere'de yayımlanan hemen hemen tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

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Gazeteler, kadın göstericilerin kelepçelenerek yerlerde sürüklenmesi sonrası bu çağrılara "Kimse koltuklarında oturup bizi eleştirmesin" diye yanıt veren Dick'in istifayı reddettiğini, protestocuların ise polisin tavrını "utanç verici" bulduğunu yazdı.

Guardian gazetesi, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın, Dick'in etkinliğe neden müdahale edildiğine ilişkin izahatınını "tatmin edici" bulmadığını ve Emniyet Müdürü'nü kamuoyu önünde eleştirdiğini aktardı.

Gazete polisin müdahalesiyle ilgili olarak bir bağımsız soruşturma başlatıldığını aktardı.

Raporun iki hafta içinde çıkmasının beklendiğini kaydeden Guardian'a göre Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Patel'in Londra'nın ilk kadın emniyet müdürü olarak 2017'de bu göreve gelen 61 yaşındaki Dick'e destek belirttiğini yazdı.

Gazete, bu eleştirilerin polisin gösterilere müdahale yetkisini artıran bir yasa tasarısının Meclis'te tartışıldığı bir döneme rastladığına dikkat çekti. 150'den fazla sivil toplum örgütünün "temel haklara saldırı" diye nitelediği düzenleme, bugün parlamentoda tartışılmaya başlanacak.

Gazetede yer alan başka bir haberde anma etkinliğinde yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelenen Patsy Stevenson adlı kadının polisin tavrını "utanç verici" diye nitelediği ve tekrar protesto eylemlerine katılacağını söylediği aktarıldı.


'Emniyet Müdürü'nün görevde kalma savaşı'
"Anma töreni kaosundan sonra Emniyet Müdürü görevinde kalmak için mücadele ediyor" manşetiyle çıkan Times gazetesi ise Dick'in bu görevde kalıp kalmayacağı konusunda söz hakkı bulunan Londra Belediye Başkanı Khan'ın anma etkinliğinde yaşanan sahneleri "kabul edilemez" diye nitelediğini belirtildi.

Metro gazetesi, elleri kelepçelenen Patsy Stevenson'ın sosyal medyada binlerce kez paylaşılan fotoğrafına eşlik eden haberde Emniyet Müdürü'nün "Hiçbir yere gitmiyorum" sözlerini manşetine taşıdı.
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