Samanyolu Haber /Gündem / Sarallar operasyonunda MHP'li isim gözaltına alındı /05 Temmuz 2022 15:49

Sarallar operasyonunda MHP'li isim gözaltına alındı

Sarallar operasyonuyla ilgili MHP MYK Üyesi Şahin Gürz de gözaltına alındı. Gürz aynı zamanda Haliç Üniversitesi rektör danışmanı olarak da görev yapıyor.

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İstanbul merkezli 13 ilde "Sarallar suç örgütü"ne yönelik düzenlenen operasyonda 119 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı bunlar arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenilmişti.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, gözaltına alınan isimler arasında MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olan iç mimar Şahin Gürz de bulunuyor. Şahin Gürz aynı zamanda Haliç Üniversitesi Rektör Danışmanı olarak da görev yapıyor. 34 yaşındaki Gürz, Küçükyalı Yelken Spor Kulübü Asbaşkanı ve Maltepe Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanvekili konumunda.

Edinilen bilgilere göre, soruşturmanın 2020’de başlatılırken, teknik ve fiziki kararlara ilişkin tutanaklar dosyada yer aldı. Çok sayıda kişiye ilişkin telefon dinleme tapesi de dosyada
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