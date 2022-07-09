Sarallar, Racon Mahkemesi kurmuş

RACON MASASI KURMUŞLAR





NE OLMUŞTU?





İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda şu ana kadar 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, iş insanı Erdal Acar ifadesinde müteahhitlik yaptığını belirterek "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.Milliyet muhabiri Ferit Zengin'in polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre ise çete 3 ayrı grup halinde örgütlendi. Başlarında çete elebaşı İlyas (Alaattin) Saral’ın bulunduğu gruplardan birinin başında iş insanı Erdal Acar, diğer ikisinde de Göl çetesi olarak bilinen Reçberler çetesinin elebaşı Volkan Reçber ile İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Saral’ın ağabeyi Furkan Saral ile kuzeni Fatih Saral var. Yapılan soruşturma ve kovuşturmada çeteye ilişkin 73 ayrı suç eylemi tespit edildi. Şüphelilerin, “Racon masası” kurarak, anlaşmazlık yaşayan iş insanları ve ünlüler arasında sözde hakemlik yaparak örgüte gelir sağladığı da iddia ediliyor.İstanbul merkezli operasyonda Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis, 119 kişiyi yakalamıştı. Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı. (HABER MERKEZİ)