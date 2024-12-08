Samanyolu Haber /Gündem / Sarallar ve Barış Boyun çetesi yurt dışında kapıştı: 4 kişi infaz edildi /08 Aralık 2024 11:52

Sarallar ve Barış Boyun çetesi yurt dışında kapıştı: 4 kişi infaz edildi

Gürcistan'da Barış Boyun'un dört adamı infaz edildi. İnfazın rakip suç örgütü Sarallar tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

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İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne mensup 4 kişinin bu sabah Gürcistan’da infaz edildikleri ortaya çıktı. Halktv.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre, 4 genç uyudukları esnada tetikçilerin kurşunlarına hedef oldu.

Barış Boyun grubunun geçen yıl eylül ayında 6 mensubunun Yunanistan’da infaz edilmesi olayının bir benzerinin bu sabah Gürcistan’da yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, gruba mensup isimlerden Vedat Dinç, Çağatay Çançin, Furkan Ömer Tükenmez ve Abdulkadir Sever karıştıkları bir dizi suç nedeni ile bir süre önce Gürcistan’a kaçtı.

KAPIYI AÇIK BIRAKTI TETİKÇİLER EVE GİRDİ

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Dinç, Çançin, Tükenmez ve Sever aynı evi paylaşıyordu. Konuyu bilen kaynaklar bu 4 kişi ile aynı evi paylaşan U. isimli kişi, bu sabah saat 09.00 gibi evden çıktığı esnada kapıyı da açık bıraktı. Bu kişinin evden çıkmasından dakikalar sonra, eve tetikçiler girdi.

4 KİŞİ UYUDUKLARI ESNADA ÖLDÜRÜLDÜ

Dakikalar içinde uyudukları esnada Dinç, Çançin, Sever ve Tükenmez öldürüldü. Tetikçiler hızla evi terk ettiklerinde, kendilerinden geriye 4 cansız beden ve 200’e yakın boş kovan kaldı. Kaynaklar, U. isimli kişinin, dehşete düşüren cinayette önemli bir rolünün olabileceğine işaret etti.

Gazeteci Cevheri Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 kişiyi öldürenin Sarallar grubu olduğunu belirtti.



BABASI DA BARIŞ BOYUN İLE TUTUKLU

Bu arada, öldürülen isimler arasında yer alan Çağatay Çançin’in babası Fatih Çançin de, Barış Boyun ile birlikte İtalya’da tutuklu bulunuyor. Fatih Çançin’in adı, İtalyan polisinin elde ettiği tapelerde yer alıyordu.

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