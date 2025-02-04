Samanyolu Haber /Gündem / 'Sarallar'a operasyon: Aralarında emniyet müdürünün de olduğu 7 kişi tutuklandı /04 Şubat 2025 03:04

'Sarallar'a operasyon: Aralarında emniyet müdürünün de olduğu 7 kişi tutuklandı

Ünlü Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un da aralarında bulunduğu 'Sarallar' adlı suç örgütü üyesi 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Merve Özbey'in eşi Koçak ifadesinde, "Turan Yıldırım'ı ise hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa olay günü gördüm" demişti.

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İstanbul'da "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etmekten Edirne'de görevli bir 3. sınıf emniyet müdürü ve ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde Sarallar suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım eden Ener Aktaş ve Kenan Koçak ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Komiser V.G. ile polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında ‘suçluyu kayırma', ‘göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
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