Sarallar'ın villasında uyuşturucu serası bulundu

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüte ait olduğu belirtilen ve uyuşturucu serasına çevrilen villaya baskın düzenlendi. Gözaltına alınan örgüt lideri B.S ile toplam 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.







‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik 24 Aralık Cuma günü operasyon düzenlendi. Büyükçekmece’deki villada yapılan aramalarda; 89 adet büyük boy hint keneviri, 34 adet küçük boy hint keneviri, 9 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 1 adet terazi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan sera malzemeleri, gübre ve derece ölçerler ve bitki yetiştirmek için haftalık takip çizelgesi ele geçirildi.







Villada ayrıca biri susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 4’ü 30 mermi kapasiteli 7 şarjör, 160 mermi ve bir çelik yelek ele geçirildi. Zanlının Çorlu’da saklandığı belirlenen adreste ise bir pompalı tüfek, 12 mermi, bir kama ve sahte plaka bulundu.







Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan B.S ile birlikte 13 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi

