Samanyolu Haber /Gündem / Sarallar'ın villasında uyuşturucu serası bulundu /03 Ocak 2022 12:43

Sarallar'ın villasında uyuşturucu serası bulundu

Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda arama yapılan villada çok sayıda hint keneviri bulundu.

SHABER3.COM

 Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüte ait olduğu belirtilen ve uyuşturucu serasına çevrilen villaya baskın düzenlendi. Gözaltına alınan örgüt lideri B.S ile toplam 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik 24 Aralık Cuma günü operasyon düzenlendi. Büyükçekmece’deki villada yapılan aramalarda; 89 adet büyük boy hint keneviri, 34 adet küçük boy hint keneviri, 9 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 1 adet terazi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan sera malzemeleri, gübre ve derece ölçerler ve bitki yetiştirmek için haftalık takip çizelgesi ele geçirildi.

Villada ayrıca biri susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 4’ü 30 mermi kapasiteli 7 şarjör, 160 mermi ve bir çelik yelek ele geçirildi. Zanlının Çorlu’da saklandığı belirlenen adreste ise bir pompalı tüfek, 12 mermi, bir kama ve sahte plaka bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan B.S ile birlikte 13 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sarallar'ın villasında uyuşturucu serası bulundu Sonraki Haber >>

Sudan'da sular durulmuyor

Sudan'da sular durulmuyor

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!

'Dua Saati'

'Dua Saati'

Uzayda badminton maçı yaptılar

Uzayda badminton maçı yaptılar

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:06