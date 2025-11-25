Saran Holding'e soruşturma şoku: İşte gerekçe!

Saran Holding bünyesindeki "Tuttur" isimli şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerineİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin açıklamada söz konusu siteye hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.





"KAYITLI KULLANICILARIN ÜYELİK BİLGİLERİNE MÜDAHALE İDDİASI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."





"YERİNDE İNCELEME YAPILMAKTADIR"

"İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.





Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur."