Saray’a özenen Vali makamında milyonlarca liralık tadilat yaptırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın "şatafatlı" makam odasının da bulunduğu İstanbul Valiliği ana makam katında, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden dokuz gün sonra milyonlarca liralık ‘tadilat’ ihalesi yapıldığı ortaya çıktı.





Kamu İhale Kurumu’ndan edinilen bilgiye göre, İstanbul Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 20 Mart tarihinde “Valilik ana makam katı bakım onarım ve tefrişat uygulama işi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi, 3 milyon 381 bin TL teklif veren Alba İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kazandığı açıklandı. Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı “Belli istekliler arasında” usulü ile yapıldı.





MAKAM ODASINA BANYO YAPTIRMIŞTI





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü olduğu 2004 yılında da yine çok tartışılan bir tadilata imza atmıştı. Yerlikaya, Personel Genel Müdürü olduktan kısa bir süre sonra, yedi katlı genel müdürlük binasının üçüncü katındaki makam odasını yeniletme çalışmalarına başlamıştı.





Yerlikaya'nın isteğiyle yenilen makam katında 30 kişilik özel bir toplantı salonu, danışmanları için düzenlenmiş bir oda, ziyaretçilerin kabul edildiği bir odanın yanı sıra dinlenme ve özel çalışma odası yapılmıştır. Çalışma odasının bir bölümünü ise banyo olarak düzenlettiren Yerlikaya, duşa kabin yaptırmayı da unutmamıştı. Yerlikaya, makam katının yenilenmesine, daha önceki "çalışma ortamının sağlıksız olmasını" gerekçe göstermişti.