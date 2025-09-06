Saray’a para dayanmadı: Bütçeye ilave ödenek konulacak

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki yatırım, finans, insan kaynakları ve dijital ofisler için 961,5 milyon lira ek kaynak aktardı.





Sarayın 7 aylık harcaması 14,3 milyar liraya ulaştı. Günlük 68 milyon liralık giderin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaş ödeneği de bütçeye yetmedi. Ek ödenek konulacak.Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı bütçesi hızla eriyor. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, yılın ilk 7 ayında yapılan toplam harcama 14,3 milyar liraya ulaştı. Bunun 7,6 milyar lirası Cumhurbaşkanlığı harcamalarına, 6,8 milyar lirası ise ‘örtülü ödenek’ten kullanıldı.Bütçe verilerine göre saray, ayda ortalama 1 milyar 80 milyon lira; günde 36 milyon lira; dakikada ise 25 bin lira harcadı. Yalnızca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yetkisinde olan örtülü ödenek harcamaları nisan ayında 1,6 milyar liraya kadar çıktı.Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı için 16,9 milyar lira ödenek ayrılmıştı. Bu kaynağın 1,6 milyar lirası personel maaşlarına, 9,9 milyarı mal ve hizmet alımlarına, 255 milyonu ise temsil ve ağırlamaya ayrıldı. Ayrıca Beştepe, Ahlat ve Okluk’taki sarayların bakım-onarımı için de bütçeden harcama yapılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı için bütçeye 2 milyon 856 bin lira ödenek ayrılmıştı. Ancak yeni düzenleme ile Erdoğan’ın maaşı temmuz ayında 280 bin liraya yükseldi. Böylece 238 bin lira üzerinden ayrılan ödenek yetersiz kaldı ve bütçeye ilave ödenek konulması zorunlu hale geldi.