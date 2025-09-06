Samanyolu Haber /Gündem / Saray’a para dayanmadı: Bütçeye ilave ödenek konulacak /06 Eylül 2025 08:56

Saray’a para dayanmadı: Bütçeye ilave ödenek konulacak

Sarayın 7 aylık harcaması 14,3 milyar liraya ulaştı. Günlük 68 milyon liralık giderin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaş ödeneği de bütçeye yetmedi. Ek ödenek konulacak.

SHABER3.COM

Sarayın 7 aylık harcaması 14,3 milyar liraya ulaştı. Günlük 68 milyon liralık giderin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaş ödeneği de bütçeye yetmedi. Ek ödenek konulacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı bütçesi hızla eriyor. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, yılın ilk 7 ayında yapılan toplam harcama 14,3 milyar liraya ulaştı. Bunun 7,6 milyar lirası Cumhurbaşkanlığı harcamalarına, 6,8 milyar lirası ise ‘örtülü ödenek’ten kullanıldı.

Bütçe verilerine göre saray, ayda ortalama 1 milyar 80 milyon lira; günde 36 milyon lira; dakikada ise 25 bin lira harcadı. Yalnızca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yetkisinde olan örtülü ödenek harcamaları nisan ayında 1,6 milyar liraya kadar çıktı.

Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı için 16,9 milyar lira ödenek ayrılmıştı. Bu kaynağın 1,6 milyar lirası personel maaşlarına, 9,9 milyarı mal ve hizmet alımlarına, 255 milyonu ise temsil ve ağırlamaya ayrıldı. Ayrıca Beştepe, Ahlat ve Okluk’taki sarayların bakım-onarımı için de bütçeden harcama yapılıyor. 

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki yatırım, finans, insan kaynakları ve dijital ofisler için 961,5 milyon lira ek kaynak aktardı.

MAAŞ ÖDENEĞİ DE YETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı için bütçeye 2 milyon 856 bin lira ödenek ayrılmıştı. Ancak yeni düzenleme ile Erdoğan’ın maaşı temmuz ayında 280 bin liraya yükseldi. Böylece 238 bin lira üzerinden ayrılan ödenek yetersiz kaldı ve bütçeye ilave ödenek konulması zorunlu hale geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray’a para dayanmadı: Bütçeye ilave ödenek konulacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:59