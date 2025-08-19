Samanyolu Haber /Gündem / Saray AKP kadrolarını uyardı: Çantalarınıza sığmaz /19 Ağustos 2025 21:04

Saray AKP kadrolarını uyardı: Çantalarınıza sığmaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AKP kadrolarına "Erdoğan" uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Son günlerde AKP ve Saray kadroları arasında çıkan sert tartışmalar gündemdeyken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile AKP içindeki bazı isimlerin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak şahsi çıkarlar elde etmeye çalıştığına dikkat çeken Saral, bunu devlet ciddiyetine yapılmış büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi.

"ERDOĞAN’IN MÜCADELESİ MAKAM KAPILARINDA KARTVİZİT PAZARLAYANLARIN DEĞİL..."

Saral, açıklamasının devamında isim vermeden uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin yıllardır temsil ettiği millet iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi, hiçbir şahsın şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar kutlu ve değerlidir.

Ne yazık ki, kendisini “dava insanı” gibi gösterip aslında şahsi menfaat ve gösteriş peşinde koşan birtakım şahıslar, Erdoğan’ın ismini ve fotoğrafını ticari bir malzeme haline getirmeye kalkışmaktadır. Bu durum, sadece dava ahlakına değil, devlet ciddiyetine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

Milletin adamı Erdoğan’ın mücadelesi; lüks sofraların, şatafatın, makam kapılarında kartvizit pazarlayanların değil, milletine hizmet eden samimi kadrolarındır.

Cumhurbaşkanımızın adını kendi çıkar düzenine perde yapanlara açıkça söylüyoruz: Bu dava ne sizin çantanıza, ne de şahsi menfaat hesaplarınıza sığar!

Devletimizin kudreti ve milletimizin iradesi, bu tür istismarcılara asla geçit vermeyecektir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray AKP kadrolarını uyardı: Çantalarınıza sığmaz Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:21