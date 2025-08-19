Saray AKP kadrolarını uyardı: Çantalarınıza sığmaz

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile AKP içindeki bazı isimlerin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak şahsi çıkarlar elde etmeye çalıştığına dikkat çeken Saral, bunu devlet ciddiyetine yapılmış büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi.





Son günlerde AKP ve Saray kadroları arasında çıkan sert tartışmalar gündemdeyken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.Saral, açıklamasının devamında isim vermeden uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:"AK Parti’nin yıllardır temsil ettiği millet iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi, hiçbir şahsın şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar kutlu ve değerlidir.Ne yazık ki, kendisini “dava insanı” gibi gösterip aslında şahsi menfaat ve gösteriş peşinde koşan birtakım şahıslar, Erdoğan’ın ismini ve fotoğrafını ticari bir malzeme haline getirmeye kalkışmaktadır. Bu durum, sadece dava ahlakına değil, devlet ciddiyetine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır.Milletin adamı Erdoğan’ın mücadelesi; lüks sofraların, şatafatın, makam kapılarında kartvizit pazarlayanların değil, milletine hizmet eden samimi kadrolarındır.Cumhurbaşkanımızın adını kendi çıkar düzenine perde yapanlara açıkça söylüyoruz: Bu dava ne sizin çantanıza, ne de şahsi menfaat hesaplarınıza sığar!Devletimizin kudreti ve milletimizin iradesi, bu tür istismarcılara asla geçit vermeyecektir."