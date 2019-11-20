Samanyolu Haber /Gündem / Saray CHP'ye genel başkan arıyor: "Senin Genel Başkan olman gerekir, yardımcı olurum" /20 Kasım 2019 11:31

Saray CHP'ye genel başkan arıyor: "Senin Genel Başkan olman gerekir, yardımcı olurum"

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşesinde, "Müthiş bir haber" ara başlığında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

SHABER3.COM

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP’den bir ismin Saray’a gittiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan’ın o ismin CHP’nin başına geçmesini istediğini öne sürdü.

Paylaştığı bilginin Saray’a yakın bir haber kaynağından geldiğini söyleyen Turan, "Yargı Reformu (?)" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Saray'a yakın olan haber kaynağım:

“Sana müthiş bir haber vereceğim. Bomba gibi bir haber.” dedi.

“Bomba gibi müthiş haberler, doğru olsa bile, çoğu zaman tekzip edilir. Bu da yalanlanacak cinsten olmasın?” dedim.

Haber kaynağım ısrar ederek:

“Hayır, yüzde yüz doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil!” dedi ve anlattı:

“9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi sizin ‘Saray' bizim ‘Külliye' dediğimiz yerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktı.

CHP'li olduğu belirtilen o önemli kişi Külliye'ye kendi aracıyla değil, değişik plakalı başka bir araçla girdi. Kapıdaki görevliler talimat aldıkları için bilinmeyen plakalı aracın Külliye'ye girmesine izin verdiler.

Önemli kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra yine değişik plakalı başka bir araçla Külliye'yi terk etti.

CHP'li önemli kişinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile memleket meselelerini konuştuğu, Erdoğan'ın ona:

“Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir.” dediği belirtildi. CHP'li siyasetçinin önce ses çıkartmadığı, sonra itiraz eder gibi bir ifadeyle:

“Engellerim var” şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise:

“Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!” şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.

Şimdi “Kim bu önemli CHP'li?” diye soracaksınız değil mi?

Külliye'ye, yani Saray'a yakın haber kaynağım bana önemli bir CHP'linin adını söyledi. Ben de bunu sormak için o kişiyi aradım fakat tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım.

Onayını almadığım için de hiçbir isim açıklamıyorum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray CHP'ye genel başkan arıyor: "Senin Genel Başkan... Sonraki Haber >>

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

'Abim ölüyor kurtarın'

'Abim ölüyor kurtarın'

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Bir 15 Temmuz itirafı daha!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:35:29