Saray da çare olmadı: 'Borca boğulan dev kulüpler satış masasında'









İflas noktasındaki kulüplerin satışlarının gündemde olduğu belirtiliyor.





Borçlar nedeniyle ağlamamak için kendini zor tuttuğunu söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Elektrik faturasını ödeyecek paramız yok” diyerek, kulübün tüm gelirlerine bankaların el koyduğunu açıkladı.





Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte kulüplerin çeviremedikleri borçlarını yapılandırmak için harekete geçmişti. Bu uygulamaya gelen eleştiriler için konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Bankaların ortaya koyduğu uygulama bellidir, isterse bir şirketin bütün mal varlığına el koyar” diyerek, gerekirse kulüplerin satılabileceğini açık bir şekilde ifade etmişti.





Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre artık, faturasını dahi çeviremeyen kulüplerin satışı için tüm ortam hazır olduğu görüşü dile getiriliyor.





Haberde aktarılana göre iş dünyası kulislerinde konuşulan konu, Çin'den mi, Rusya'dan mı yoksa Körfez ülkelerinden mi futbol kulüplerine yatırımcı geleceği üzerine…





Borç yapılandırmada bir tarafta dört büyük takım içinde mali olarak bir anda parlayan Trabzonspor varken, diğer tarafta Beşiktaş gibi elektrik borcunu dahi ödeyemeyecek duruma gelen takımlar yer alıyor.





Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği'nin yaptığı işbirliği ile kulüplerin düze çıkacağı varsayılıyordu. Ama gelinen noktada bu uygulamanın pek çok kulübe yaramadığı görüldü.





Bunda en önemli neden, devletin kulüpleri kurtarırken hepsine eşit mesafede bulunmaması. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 50 milyon Euro borçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle kapatıldığını açıklamıştı.





Bu borcun nasıl kapatıldığı ise halen bilinmiyor. Örtülü ödenekten bu paranın verildiği iddialar arasında…





Bankalar Birliği'nin de borçları hangi şartlarda yapılandırdığı kamuoyuna açıklanmıyor.





Stat yapımı sırasında verilen destekler, bakanların açık beyanları, iş ve futbol dünyasında Trabzonspor'un kollandığı eleştirini de artırıyor.