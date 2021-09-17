Saray da tamamen sildi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan 6. Anadolu Medya Ödülleri törenine, hakkındaki iddialar sonrasında Habertürk TV’den ayrılmak zorunda kalan Veyis Ateş ve eski Show TV spikeri Ece Üner davet edilmedi. Ödüllerin, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından iptal edildiği öğrenildi.





VEYİS ATEŞ TÖRENE ÇAĞRILMADI





Anadolu Yayıncılar Derneği’nin 6. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıldı. Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda ödüle layık görülen isimlere ödülleri verildi. Yılın erkek haber spikeri ödülü verileceği açıklanan eski Habertürk TV spikeri Veyis Ateş törene çağrılmadı. Ateş’in ödülünün organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve SBK Holding Sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın da isminin karıştığı rüşvet tartışmasının ardından iptal edildiği açıklandı. Show TV haber spikeri Ece Üner’in ödülü de haber spikerliğini bırakıp reality show yapması nedeniyle iptal edildi.





İŞFALAR SONRASI İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşası sonrası geceliği 106 bin liralık otelde kaldığı ve iş takibi için Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği ortaya çıkan Veyis Ateş, Habertürk TV’den istifa etmek zorunda kalmıştı. Hakkındaki iddiaların ve malvarlığının araştırılması için “pazartesi günü” savcılığa gideceğini söyleyen Ateş, aradan geçen üç aya karşın hala adliye gitmedi.