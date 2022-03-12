Samanyolu Haber /Gündem / Saray’daki doktorlar kaç para maaş alıyor /12 Mart 2022 17:17

Saray’daki doktorlar kaç para maaş alıyor

Milletvekili Cemal Enginyurt son günlerde kamuoyunda tartışılan doktorların görevlerini terk etmesiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlerini terk eden doktorlara söylediği ifadeleri eleştiren Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Saray’da kendisine bakan doktorlara ne kadar maaş verildiğini sordu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan doktorların maddi sıkıntılar sebebiyle Türkiye’yi terk eden doktorlara “ Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz." İfadelerini kullanmıştı.

SARAY’DAKİ DOKTORLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
Demokrat Parti Ordu milletvekili Cemal Enginyurt bir akaryakıt istasyonun önünde çektiği videoyla hükümetin politikalarını eleştirirken konuyu Erdoğan’ın doktorlar hakkında söylediklerine getirdi.
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