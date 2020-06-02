Samanyolu Haber /Gündem / Saray’dan 400 soruya ‘kopyala yapıştır’ cevap /02 Haziran 2020 08:51

Saray’dan 400 soruya ‘kopyala yapıştır’ cevap

Yeni sistemde TBMM’deki denetim faaliyetinin daha da güçleneceği vaadine karşın Cumhurbaşkanlığı, muhalefet milletvekillerinin önergelerine aynı ifadelerden oluşan standart bir yanıt vermeye başladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanan ve yılbaşından bu yana sayısı 400’ü bulan soru önergelerine “kopyala yapıştır” (aynı) ifadelerden oluşan yazıyla karşılık verildi.  Cumhurbaşkanlığı tarafından koronavirüs salgınında başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” adlı kampanyayla ilgili önergeye bile “yetkili olunmadığı” gerekçesiyle yanıt verilmedi. Salgın sürecince sokağa çıkma yasağı, maske dağıtımı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan uygulama ve kararlarla ilgili önergeler de aynı gerekçeyle yanıtsız kaldı. 


 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla ilgili soru önergesine bile “yetki olmadığı” gerekçesiyle cevap verilmedi.
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