Saray’dan TMSF’ye, “el konulan şirketleri sat” baskısı

TR724'ten Yuna Yıldız'ıngöre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gasp edilen ve TMSF’nin elinde bulunan Boydak Holding, Kaynak Holding, Koza İpek Holding, Dumankaya ve Fi Yapı gibi şirketler 2022 yılı sonuna kadar elden çıkarılacak. Bu yöntemle seçim öncesi Türkiye’nin gözde şirketleri Saray’a yakın kişi ve şirketlere değerinin altında bir rakama devredilecek.Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz her geçen gün artarak devam ediyor. Enflasyonun yüzde 50’yi aşmasıyla birlikte hem kamunun hem de özel şirketlerin girdi maliyetleri iki katına çıktı. Yaşanan derin buhrana, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları da eklenince şirketler çareyi küçülmekte ve işçi çıkarmakta buldu. Son dönemde özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde küçük ölçekli işletmelerin de birer birer kapılarına kilit vurduğu resmi rakamlara yansıdı. Hazine’nin resmi verileri de hiç açıcı değil. Kurumdaki kara delik her geçen gün artarken, yanlış ekonomik politikalarla buna bir de Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin yükü eklendi. Yıl sonuna kadar Hazine’nin, KKM’ye geçen mevduat sahiplerine 35 milyar TL civarında haksız bir ödeme yapacağı öngörülüyor. Ancak bu rakamın nasıl karşılanacağı yönünde hükümetin elinde hiçbir argüman bulunmuyor.TR724’e ulaşan kulis bilgilerine göre, Saray yeni bir plan hazırlığında. Türk Telekom’un Varlık Fonu’na devrinin ardından gözler TMSF elindeki 700 şirkete çevrilmiş durumda. Saray bürokratları ile irtibatlı kaynağın aktardığı bilgilere göre; bu kapsamda Saray’da yeni bir birim kuruldu. Birime Erdoğan’ın bir ekonomi danışmanı başkanlık ediyor. Ekip geçtiğimiz aylarda toplantı üzerine toplantı yaptı. TMSF elindeki satılması planlanan öncelikli şirketlerin listesi hazırlandı. Ardından TMSF Başkanı ve üyeler Saray danışmanı tarafından defaatla arandı. Ellerindeki şirketlerin bir an önce satılması için gerekli hazırlıkların yapılması istendi. Planlanan şirketlerin satış bedellerinin belirlenerek kısa sürede Saray’a bilgi verilmesi yönünde bildirim yapıldı. Kaynağın aktardığına göre; danışmanlar, satışları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakından takip ettiğini TMSF yöneticilerine özellikle vurguluyor.Aynı kaynağa göre, 15 Temmuz sonrasında TMSF’nin eline geçen şirket sayısı 700. Türkiye’nin en gözde şirketlerinden oluşan 700 firmanın aktif büyüklüğü 60 ile 80 milyar TL arasında. TMSF’nin el koyduğu ve kayyımlar aracılığıyla yönetilen firmalar arasında Boydak Holding, Kaynak Holding, Koza İpek Holding, Dumankaya, Fi Yapı, Küçükbay Yağ, Kavuklar Akaryakıt Otomotiv, Yüksel- Karkın Avukatlık, Aydınlı Grup ve Uğur Soğutma yer alıyor. Söz konusu şirketler, yaklaşık 6 yıldır siyasilere yakın kayyımlar aracılığıyla yönetiliyor. Ödenen astronomik maaşlar, işe alımlar, harcamalar ve şirket adına çekilen krediler ise hiçbir şekilde denetime tabii tutulmuyor. Hatta bazı kayyımların 10 farklı şirketten maaş aldıkları da Ankara’da konuşulan konular arasında yer alıyor.Satışların birkaç ay içinde hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda öncelikle piyasa değeri en fazla olan iki şirket satışa sunulacak. Buna göre iş adamı Akın İpek’e ait olan Koza İpek Holding ile Kayserili Boydak ailesinin malvarlığı Boydak Holding öncelikle satışa sunulacak. Bu kapsamda hükümete yakın bazı iş adamlarına şirketleri seçim öncesi satın almaları yönünde baskılar yapılıyor. Normal şartlarda Koza İpek’in 4 milyar dolar, Boydak Holding’in de 5-7 milyar dolar arasında bir fiyata satılması gerekiyor. Ancak uzmanlar iki şirketin de piyasa değerinin altında bir rakama satılmasının an meselesi olduğunu aktarıyor. Muhtemel iki şirketin de yabancı bir şirkete satılması da konuşulan konular arasında yer alıyor.