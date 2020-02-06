Saray danışmanı yüzünden felaket yaşanmış

Van’da 38 yurttaşın yaşamını yitirdiği çığ felaketi hakkında konuşan HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP milletvekili Orhan Gülşen'in uyarıları dinlemediğin ve iş makinaları ile yolu açtırdığını söylediği iddia edildi. Aydemir'in yüksek desibelin çığı tetikleyen unsurlardan biri olduğunu belirttiği aktarıldı.





Van’da çığ altında altında kalan 2 kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray’daki felaketle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ölü sayısı toplamda 38’e yükselirken Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, çığ felaketinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP milletvekili Gülşen Orhan ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.





Birgün’de yer alan habere göre ilk çığ felaketinin öncesinde AKP’li Orhan’ın uyarıları dikkate almayarak iş makinaları ile güzergahındaki yolu açtırdığını söyleyen Aydemir, canlı yayında şunları anlattı:





“Olayı anlamaya çalışmam anlamında birkaç telefon görüşmesi yaptım. Çatak’ta bir yemek organizasyonu var. AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ki kendisi de yaralı, Gülşen Orhan bir etkinliğe katılıyor. Kendi seçim bölgesi. Oradan çıkarken diyorlar ki ‘Burada çığ tehlikesi var, buradan yola çıkmayın, doğru değil.’ Ancak heyetle birlikte yola çıkıyor. Harabet diye bir geçit. Bu geçitten geçilmesi mümkün değil, kar kapatmış olabilir, burada çığ tehlikesi var. Üst noktada. ‘Narlıca’dan dahi geçemeyebilirsiniz’ diyorlar. Yani yol sıkıntılı. Yola çıkmadan önce Gülşen Orhan 4-5 iş makinasını yanına alıyor. Narlıca Kara Yolları İstasyonu’ndan alıyorlar araçları. İş makinaları yolu açarak buradan geliyor. Burada çığ tehlikesi var kar yolu kapatmış iş makinalarıyla öncesinde müdahale edilmiş başka bir noktaya.”





‘ÇIĞI TETİKLEYEN ŞEYLERDEN BİRİ DE YÜKSEK DESİBEL’





“Çığı tetikleyen şeylerden biri de yüksek desibel. Buraya kadar geliyorlar. Yolda telefon çekmiyor. Burada 3 bin 500 metre rakımdan söz ediyoruz. Ve orada çığın altında kalıyor minibüs. Daha sonra Can ve Şırnak’tan askerler oraya sevk ediliyor. Jandarma ve korucular da ikinci çığın altında kalıyor ve şehit oluyor. Öncesinde bir tedbirsizlik olduğu kesin. ‘Yola çıkılmasın’ deniliyor çıkılıyor, iş makinası ile yol açılıyor. Sonrasında bu tür olaylarda aynı bölgede ikinci çığ tehlikesi olabileceği beklentileri var. Tedbirsizlik olduğu görülüyor. Olayın meydana gelmesinden önce yola çıkılması.”