Samanyolu Haber /Eğitim / Saray danışmanı, Ziya Selçuk'u başarısız ilan etti: Çok zikzak yaptı /26 Mayıs 2021 09:24

Saray danışmanı, Ziya Selçuk'u başarısız ilan etti: Çok zikzak yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a “beceriksiz” tepkisi geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, Yükseköğretimin, Milli Eğitim Bakanlığı'na göre daha başarılı olduğunu savundu.

Özyılmaz, bakan  Ziya Selçuk için “Çok zikzak yaptı ve çok yıprandı” dedi.

Özyılmaz, “2020-2021 Eğitim Öğretim sezonunda ülkemizdeki yükseköğretim ve Milli Eğitim’deki eğitim uygulamalarına baktığımızda, bazı eksikliklerine rağmen, yükseköğretimin daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu, yerelleşme kurumsallaşma, bir çizgi izleme ve ciddi bir çabanın ürünüdür” dedi.

“Milli Eğitim’de bu başarıyı göremiyoruz” diyen Özyılmaz, “Çünkü, Milli Eğitim Bakanı konu üzerinde özenle çalışarak bugünü kurtaracak politika üretemedi. Yerelin sesini duymadı, durumunu görmedi. Devlet nezdinde ağırlık koyarak bir tarz bir çizgi tutturamadı. Aksine çok zikzak yaptı ve çok yıprandı” ifadelerini kullandı.

Özyılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Bundan olumsuz olarak etkilenen de ilk, orta ve lise öğrencileri oldu. Ayrıca öğretmenler ve veliler de hüzün ve kedere boğulmanın yanında psikolojileri bozuldu. Bakandan kaynaklanan bu beceriksizlikten dolayı, bir nesli/kuşağı kaybetmek üzereyiz. Çok ciddi önlemler alınmalıdır.”
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