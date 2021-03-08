Samanyolu Haber /Ekonomi / Saray dokundurtmadı... /08 Mart 2021 11:14

Saray dokundurtmadı...

Bakan Berat Albayrak ve Merkez Bankası başkanı Murat Uysal'ın görevi devretmesine rağmen yeni yönetim neden kendi kadrosunu kurma izni alamıyor?

SHABER3.COM

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın patronlarının değişmesine rağmen yönetim kadrolarının aynen görevine devam ettiğini yazdı.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:
(...)
Ekonomi bürokrasisinde bir şeyler olduğu açık. Görünen o ki, Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı oldu ama mührü alamadı, kendi ekibini kuramadı.

Ağbal'ın durumu farklı mı? Naci Ağbal Merkez Bankası'nın başına geçen kasımda atandı. Yeni başkanın en azından güvendiği birkaç yöneticiyi bankaya getirmesi beklenirdi. Ağbal, Merkez Bankası'nın para politikasını 180 derece değiştirdi ama bir tane bile yöneticiyi değiştiremedi.

Eski Başkan Murat Uysal döneminde politika faizi bir yıldan kısa bir sürede yüzde 24'ten yüzde 8.25'e indirilmişti. O faiz indirimlerinin altında Uysal'la birlikte başkan yardımcılarının ve Para Politikası Kurulu üyelerinin imzaları vardı. Ağbal ayağının tozuyla Uysal döneminin para politikasını ters yüz etti, faizi yüzde 17'ye çıkardı. Faizin yüzde 24'ten yüzde 8.25'e indirilmesinin altına imza atanlar (hatta kulislerde konuşulanlara göre bunun teorisini yapanlar) bu kararların da altına imzalarını attılar! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye sormazlar mı insana? Ağbal içinden de olsa sormamış mıdır sizce?

Sizce Ağbal çok memnun olduğu, çok iyi anlaştığı için mi eski yöneticilerle devam ediyor? Yoksa değiştiremediği için mi?

Cevabınız b şıkkıysa şu soruya yanıt aramamız gerek: Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'a kendi ekiplerini kurma izni neden verilmiyor?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray dokundurtmadı... Sonraki Haber >>

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:41:25