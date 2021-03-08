Saray dokundurtmadı...

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın patronlarının değişmesine rağmen yönetim kadrolarının aynen görevine devam ettiğini yazdı.





Yazıdan ilgili bölüm şöyle:

(...)

Ekonomi bürokrasisinde bir şeyler olduğu açık. Görünen o ki, Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı oldu ama mührü alamadı, kendi ekibini kuramadı.





Ağbal'ın durumu farklı mı? Naci Ağbal Merkez Bankası'nın başına geçen kasımda atandı. Yeni başkanın en azından güvendiği birkaç yöneticiyi bankaya getirmesi beklenirdi. Ağbal, Merkez Bankası'nın para politikasını 180 derece değiştirdi ama bir tane bile yöneticiyi değiştiremedi.





Eski Başkan Murat Uysal döneminde politika faizi bir yıldan kısa bir sürede yüzde 24'ten yüzde 8.25'e indirilmişti. O faiz indirimlerinin altında Uysal'la birlikte başkan yardımcılarının ve Para Politikası Kurulu üyelerinin imzaları vardı. Ağbal ayağının tozuyla Uysal döneminin para politikasını ters yüz etti, faizi yüzde 17'ye çıkardı. Faizin yüzde 24'ten yüzde 8.25'e indirilmesinin altına imza atanlar (hatta kulislerde konuşulanlara göre bunun teorisini yapanlar) bu kararların da altına imzalarını attılar! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye sormazlar mı insana? Ağbal içinden de olsa sormamış mıdır sizce?





Sizce Ağbal çok memnun olduğu, çok iyi anlaştığı için mi eski yöneticilerle devam ediyor? Yoksa değiştiremediği için mi?





Cevabınız b şıkkıysa şu soruya yanıt aramamız gerek: Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'a kendi ekiplerini kurma izni neden verilmiyor?