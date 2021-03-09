Saray, dümenini Kahire’ye çevirdi

Doğu Akdeniz’de yalnız kalan Türkiye, uzun süredir gerilim yaşadığı Mısır'la normalleşme arayışında. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir süre önce Mısır'la Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda anlaşma imzalanabileceğini duyurması dikkatleri Ankara-Kahire hattına çevirdi. İki ülke arasında normalleşme adımları dikkat çekerken ‘yeni sayfa’ açma mesajı veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Çok yapıcı ivme yakaladık, ilişkiler daha da ilerleyecek” vurgusu yaptı.





“Mısır’la Doğu Akdeniz, Libya ve dünyanın unutmuş gibi göründüğü Filistin meselesinde işbirliği yapmak istiyor ve ikili ilişkilerimizi görüşmek istiyoruz” diyen Kalın Bloomberg’e yaptığı açıklamada “Eğer karşılıklı olarak yapıcı adımlar atabilirsek, bu tür bir ortaklık, bölgede tansiyonu düşürmeye ve Kuzey Afrika’dan Doğu Akdeniz’e kadar bölgenin istikrara kavuşmasına yardımcı olabilir” şeklinde konuştu. Konuya ilişkin görüşlerini aktaran uluslararası ilişkiler uzamanı siyaset bilimciler, Mısır hamlesinin bölgede yalnız kalan Ankara için geç kalınmış bir adım olduğunu belirterek, ortak hareket etmenin her iki ülke açısından olumlu bir gelişme olduğunu değerlendiriyor.





DOSTLUK ARTMALI





Galatasaray Üniversitesi’nden Doçent Dr. Ali Faik Demir: Zaten Mısırla ilişkilerin düzeleceğini hep görüyorduk. Doğu Akdeniz ile olan gerginliklerin çözümü açısından da bu denge politikasının izlenmesi çok önemli. Mısır açılımının dengeleri değiştireceğini düşünüyorum. Geç kalınmış bir açılım. Türkiye’nin açıklaması var: “Arap dünyası ile kimseyle çözülemeyecek sorunu olmadığını” söylüyor. Her şeyin müzakere ile aşılması doğru bir politika. Her konuda anlaşmak gerekmiyor. Rusya ile olan ilişki buna güzel bir örnek, birçok konuda anlaşılmasa da denge siyaseti kurulduğunu görüyoruz. Bu denge siyasetinden tabii ki Mısır’ın da kazancı olacak. Türkiye Mısır’dan yeşil ışık almasa bu mesajlarda bulunmazdı. Olumlu olacağı düşünülerek bu adımlar atılmıştır. Türkiye gücünü artırmak için düşmanlığı azaltmalı, dostluğu pekiştirmeli ve dengeli siyaset kurmalı.





Kadir Has Üniversitesi’nden Doçent Dr. Salih Bıçakçı: Mısır ile yakınlaşmanın iki sebebi var. Birincisi Doğu Akdeniz meselesi. Burada Mısır’ın kıta sahanlığı çok önemli. İkincisi Libya’da Mısır’a ihtiyacımız var. Bunlara ek olarak ticari ilişkiler geliştirilebilir. Mısır’la kavgalı olmak Ortadoğu ülkesi için çok anlamsız. Elimizde Mısır da kalmazsa bölgede yalnızlığımız artar. Bu nedenle ilişkileri dengeliyoruz. Ayrıca Mısır gazı da bizim için önemli. Mısır ile gizli küçük gruplarla istihbaratın yürüttüğü anlaşmalar olduğunu biliyoruz. Ancak bu konuda Mısır’da da tedirginlikler olduğunu unutmayalım.





NE OLMUŞTU?





Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin Muhammed Mursi'yi 2013'te devirmesine tepki gösteren Türkiye, Sisi’yi darbecilikle suçlarken geçtiğimiz 8 yıl Ankara-Kahire hattında diplomatik ilişkiler gergin ilerliyordu.