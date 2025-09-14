Samanyolu Haber /Gündem / Saray harcamaya doyamıyor: 2026 için günlük 58 milyon TL istiyor /14 Eylül 2025 11:04

Saray harcamaya doyamıyor: 2026 için günlük 58 milyon TL istiyor

Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 için bütçe teklifi 21 milyar 286 milyon lira oldu. Bütçe kabul gördüğü takdirde Saray’ın günlük harcaması yaklaşık 58 milyon TL’ye tekabül edecek.

SHABER3.COM

Ekonomik kriz had safhada. Emekli ve asgari ücretliler borç almadan ay sonunu getiremez oldu. Son yıllar neredeyse sadece maddi geçim kaygısı ile geçip giderken Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dudak uçuklatacak bütçe önerildi.

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre OVP'de 2026 yılı için teklif edilen bütçenin tavan ödeneği bellli oldu.

21 MİLYAR 286 MİLYON 534 BİN TL
OVP'ye göre Saray'a sadece 2026 yılı için 21 milyar 286 milyon 534 bin TL ayrıldı. Bu rakam geçen sene 16 milyar 928 milyon 146 bin lira idi. Ödenek geçen seneye kıyasla yüzde 26 oranında artırılacak.

OVP'de 2026 yıl sonu için öngörülen enflasyon yüzde 16 iken bütçe artışı 10 puan üzerinde oldu. Söz konusu rakam ile günlük harcama 58 milyon liraya çıkacak. Önerilen bütçenin 11 milyar 721 milyon 931 bin TL'si mal ve hizmet alımlarına ayrıldı.

2027 İÇİN 23 MİLYAR 616 MİLYON 950 BİN
Saray'ın personel gideri ise 4 milyar 502 milyon 933 bin TL olarak görüldü. OVP'de 2027 yılı için ise 23 milyar 616 milyon 950 bin liralık ödenek öngörüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray harcamaya doyamıyor: 2026 için günlük 58 milyon... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:34