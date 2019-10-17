Saray hesapladı: 2020'de bütçe açığı tam 139 milyar lira bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi.







2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını belirten Ağbal, bütçenin en önemli hedeflerinden birinin enflasyonla mücadele olduğunu belirtti.







Ağbal, "2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95.5 milyar lira, faiz hariç giderler 956.5 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956.6 milyar lira, vergi gelirleri 784.6 milyar lira, bütçe açığı 138.9 milyar lira olarak öngörüldü" dedi.





Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırdıklarını vurgulayan Ağbal, "2020'de 176.1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16.1’i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26.4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12.5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak" açıklamasında bulundu.





Ağbal, "2020 yılında sağlığa bütçeden 188.6 milyar lira, savunma ve güvenliğe 141.1 milyar lira kaynak ayırıyoruz. 2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88.5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak" diye konuştu.