Samanyolu Haber /Gündem / Saray’ı yapan Rönesans’a verilen kredi İsveç’i karıştırdı: Sebebi NATO anlaşması mı? /19 Ağustos 2022 12:13

Saray’ı yapan Rönesans’a verilen kredi İsveç’i karıştırdı: Sebebi NATO anlaşması mı?

İsveç’in resmi kredi kuruluşu, Türkiye’nin talebi üzerine Rönesans Holding’e JP Morgan Chase bankasından aldığı 300 milyon dolarlık kredi için garanti verdi. Bu gelişme İsveç'te tartışma konusu olurken, gazeteler Rönesans şirketinin Rusya’daki yatırımlarını vurguladı. Rusya’da aktif faaliyet gösteren bir Türk şirketine kredi garantisi verilmesi eleştirildi.

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İsveç’te faaliyet gösteren DN gazetesi, İsveç Kredi İhraç Kurulu’nun (EKN), Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep demiryolu projesini üstlenen Türk şirketi Rönesans Holding bünyesindeki REC inşaat firmasının JP Morgan Chase bankasından aldığı 300 milyon dolarlık kredi için garanti vermesini eleştirdi.

EKN, daha önce Bandırma-Osmaneli demiryolu projesi için de 500 milyon dolarlık kredi vermişti.

Erdoğan’a yakın Rönesans İnşaat, 1000 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yaptı.


CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI YAPAN FİRMA
DN’nin haberinde Rönesans Holding’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yapan firma olduğu belirtildi. Gelirinin yüzde 40’nı Rusya’daki yatırımlarından sağladığı, Rus gaz şirketi Gazprom’un genel merkezini inşa ettiği, Holding başkanı Erman Ilıcak’ın Türkiye-Rusya ilişkilerinde kilit bir isim olduğu, 2017’de Rus varlık fonu RDIF’in Rönesans’ın Rusya’daki önemli bir projesine yatırım yaptığı belirtildi.

NATOYA ÜYELİK MUTABAKATI MI ETKİLEDİ?
Gazete, Rusya ile bağlantılı olan yatırımlara EKN’nin kredi veya kredi garantisi vermeme kararına rağmen Rönesans şirketinin bir projesine garanti sağlanmasını eleştirdi, bunun sebebinin yakın zamanda imzalanan NATO üyelik mutabakatı olup olmadığını sorguladı.

EKN, gazeteye herhangi bir açıklama yapmadı. DN projeyle ilgili verileri ve EKN’nin Türkiye’deki yatırımlar için sağladığı kredi ve garanti miktarlarını Türkiye Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı Kamu Borcu Raporu’ndaki verilere dayanarak aktardı.

TÜRKİYE’DE YOLSUZLUK FAZLA VURGUSU
DN gazetesinin elde ettiği EKN belgelerine göre, garanti anlaşması “yüksek riskli proje” olarak değerlendirilmesine rağmen İsveçli kredi kurulu tarafından onaylandı. EKN’nin değerlendirmesine göre, proje yaptırıma uğrayan Rus şirketlerini içerebilme, biyolojik çeşitliliğe zarar verme, sağlık ve güvenliği tehlikeye atma gibi riskler taşıyor. DN’nin haberinde ayrıca Türkiye’nin kredi borcu ödeme olasılığının düşük ve kamu sektöründe yolsuzluğun fazla olduğu belirtiliyor.

Projeye 6 Haziran’da EKN tarafından resmi onay verilmesinden sadece bir ay sonra NATO mutabakatının imzalanması DN tarafından vurgulandı. DN’ye göre İsveç’in NATO üyelik mutabakatı için böyle bir projeyi onaylaması bir olasılık.

Anlaşmaya göre, İsveç’in sağladığı kredi garantisinin yüzde 30’u demiryolunda sarf edilecek İsveç ürünlerinin satın alınmasında kullanılacak.
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