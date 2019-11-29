Saray ile ilgili yeni iddia: İtalyan firma için arazi aranıyor

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bir saray çalışanının, İtalyan bir firma adına 60 dönüm aradığı ifade edildi.





Cumhurbaşkanlığı hakkında şok bir iddiada bulunan CHP’li Mustafa Adıgüzel, “Geçen günlerde İtalyan firmasından yetkilinin talebi üzerine Cumhurbaşkanlığından bir yetkili, Bu firma adına Ordu’da 60 dönüm arazi arıyor” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan arazi arama faaliyetini TBMM’de gündeme getiren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İtalyan Ferrero şirketi için Ordu’da 60 dönüm arazinin bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından arandığını ifade etti.





Adıgüzel, “Geçen günlerde İtalyan firmasından yetkili, Cumhurbaşkanlığının ilgili birimine gidip bir talepte bulunuyor. Cumhurbaşkanlığının ilgili birimindeki yetkili de -ismi bende var- Ordu’ya gidiyor, Ordu’da bu firma adına 60 dönüm arazi arıyor. Ne için biliyor musunuz? Bu Ferrero, ihracatçı birliklerinde var, çikolata sanayisinde var, tarlada var -biraz sonra söyleyeceğim- şimdi de kırma işine giriyor, natürel fındık işine, vagonculuğa, tüccarlığa soyunuyor” şeklinde iddialarda bulundu.