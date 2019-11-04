Samanyolu Haber /Gündem / Saray iletişimcisi Altun: Elimizde 20 IŞİD’li Alman var /04 Kasım 2019 13:22

Saray iletişimcisi Altun: Elimizde 20 IŞİD’li Alman var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Alman uyruklu yirmi IŞİD'linin ülkelerine gönderileceği açıklarken, bu açıklama Almanya'da tartışma konusu oldu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin elinde Alman uyruklu toplam 20 IŞİD’li bulunduğunu açıkladı. 

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Stuttgarter Zeitung gazetesine konuşan Altun, Türk ordusunun harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana Alman uyruklu dört IŞİD mensubunu Suriye'de ele geçirdiğini, 16 Alman vatandaşının da halihazırda Türkiye'deki geri gönderme merkezlerinde tutulduğunu kaydetti. Türkiye'nin ağır bir yük taşıdığını belirten Altun, "Terörizmle mücadelede müttefiklerimizle tam işbirliğine ve aktif ortaklığa ihtiyacımız var" diye konuştu.

Altun, Suriye'deki operasyondan bağımsız olarak Türkiye'nin elinde 813 IŞİD'li daha bulunduğunu açıkladı.

Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı bir incelemeye göre Batı Avrupa ülkeleri vatandaşı olan yaklaşık dört bin kişi IŞİD'e katılmış, yaklaşık üçte biri aradan geçen zamanda yeniden ülkelerine dönmüştü.
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