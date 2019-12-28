Samanyolu Haber /Gündem / 'Saray’ın 23 saniyelik masrafı bir asgari ücrete denk' /28 Aralık 2019 15:01

'Saray’ın 23 saniyelik masrafı bir asgari ücrete denk'

Asgari ücret ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın masraflarına ilişkin istatistik açıklayan CHP, 'Erdoğan'ın jesti meğer işçiye değil, işvereneymiş' dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, asgari ücretle ilgili, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'jestimizi yaparız' ifadeleri üzerinden değerlendirerek eleştirdi. CHP'li Özel, "Her ne kadar ömründe bir kere kullandığı veto yetkisinde, ‘Ben sermayeden değil, halktan yana tavır tutundum’ dese de, dün gördük ki Erdoğan’ın tavrı işçiden emekten değil, sermayeden yanadır" dedi.  

Özel, "Saray’ın 23 saniyelik masrafı bir asgari ücrete denk gelmiştir" istatistiğini kamuoyuna sundu.
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