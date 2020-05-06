Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) kaptırdığı büyükşehirlerde belediye başkanlarına iş yaptırmamak için soruşturma üstüne soruşturma açıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmadan sonra şimdi de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Saray'ın işaretini emir saydı.
EPDK, İstanbul Gaz Dağıtım AŞ'nin (İGDAŞ) mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini iddia etti.
ERDOĞAN TARAFINDAN GÖREVE GETİRİLDİ
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Gelen şikâyetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız.” dedi.
Yılmaz, 3 Mart 2020'de Erdoğan'ın onayı ile ikinci defa EPDK Başkanlığı'na tayin edilmişti.
İmamoğlu, İstanbul'da "Fatura askıda" kararı aldıklarını belirterek, zor durumdaki abonelerin fatura ödemelerini ertelediklerini söylemişti.