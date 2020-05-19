'Saray istifa eden Cihat Yaycı'ya yeni koltuk buldu' iddiası

Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının, “Mavi Vatan” doktrininin mimarlarından ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasının arkasındaki isim olan, aynı zamanda Deniz Kuvvetleri’nde “F..metre”nin mucidi olarak bilinen Tümamiral Cihat Yaycı’nın görevden alınması ulusalcı kanattaki Avrasyacıların tepkisini çekerken, yeni bir iddia ortaya çıktı.







Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım’ın Cihat Yaycı ile ilgili iddiasına yer verdi. Buna göre Cihat Yaycı, Katar’a büyükelçi olarak atanabilir veya Saray’a danışman yapılabilir.





Ahmet Takan, “Yaycı’nın ataması hakkında değişik yorumlar yapıldı. Yaycı, ‘Kızak göreve çekildi’, ‘Pasif göreve getirildi’ vb. yorumlar basında yer aldı. Çok net biliyorum: Yaycı, devlet kademesinde Tayyip Erdoğan ile randevusuz, her istediği zaman doğrudan görüşebilen ender isimlerdendi. Yani, çok ayrıcalıklı bir komutandı. Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu durumdan çok rahatsızdı” ifadelerini kullanıyor.





Yazısında, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım’ın “Cihat Yaycı büyük bir ihtimalle, Katar’a büyükelçi olarak atanabilir” iddiasına yer veren Takan, “Yaycı’nın Saray’a danışman olarak atanacağı veya Katar’a büyükelçi olarak atanacağı iddia ediliyor” diyor.





Takan, albay Ümit Yalım’ın şu sözlerini aktarıyor:





“Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanması sonrasında Katar Büyükelçisi Fikret Özer merkeze alındı. Yerine atama yapılmadı. Yaycı, Katar’a veya başka bir ülkeye büyükelçi olarak atanacak mı? Veya Saray’a Danışman olarak mı atanacak. Yaycı, gerçekten kızak göreve mi alındı yoksa ödüllendirme öncesi yer değişikliği mi yapıldı? Hep birlikte göreceğiz.”





Takan, yazısına şöyle devam ediyor:





“Tayyip Erdoğan’ın Katar ile olan çok yakın ilişkilerini tekrar hatırlatmaya gerek var mı?... Ümit Yalım’ın iddiası gerçekten gündemi sallayacak cinsten!”





Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifa dilekçesinde "Bilâsebep ve mesnetten yoksun olduğunu düşündüğüm gerekçelerle emre alınmanın yanı sıra, apar topar ayrılışımın yapılmasının emredilmesi onurumu ziyadesi ile örselemiştir. Alenen boşa çıkarılmış, onuru örselenen bir amiral durumuna düşürülmek istenmekteyim. Bunu kabul etmem mümkün değildir. Benim karakterim ve Türklük gururum buna imkân vermez" ifadeleri yer almıştı.