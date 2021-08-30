Samanyolu Haber /Gündem / Saray İttifakı'nda panik! Erdoğan'ın MHP'yi kurtarma planı ortaya çıktı /30 Ağustos 2021 13:29

Saray İttifakı'nda panik! Erdoğan'ın MHP'yi kurtarma planı ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kaybı giderek artan Saray İttifakı'nın küçük ortağı MHP'yi kurtarabilmek için seçim barajını değiştirmeyi gündeme aldı.

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Seçim barajının indirilmesinin perde arkası ise Ankara kulislerinde ortaya çıktı.

Barajın MHP için aşağı çekildiği ileri sürüldü.

Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin adeta değişmeyen gündem maddelerinden biri olan seçim barajı ile ilgili olan o adımı “MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor” diyerek duyurmuştu.

MHP İÇİN SEÇİM BARAJI AŞAĞI ÇEKİLDİ
YeniÇağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, genel seçimlere iki yıl daha olması ve muhalefetin erken seçim çağrılarına karşı Cumhur İttifakı’nın seçimlerin zamanında olacağını vurgulamasına rağmen iktidarın seçim barajını aşağı çekecek düzenlemeye gitmesinin perde arkası AKP kulislerinde ortaya çıktı.

Artık anketlerde AKP ve MHP’nin oy kaybı yaşamasının olağan bir sonuç haline geldiğine dikkat çeken partili bir kaynak, “Cumhur İttifakı’nın ortağı olan MHP üzerinde ‘ittifaksız seçime girseydi barajı aşamayacaktı’ gibi bir intibanın oluşmasını engellemek için seçim barajı yüzde 7’e düşürülüyor. Çünkü kamuoyuna yansımayan anketlerde de MHP’nin baraj sorununu görüyoruz. Tabi bu durum yüzde 10 civarında gidip gelen HDP’nin de işine gelecektir” şeklinde konuştu.

Partili çevreler, MHP’yi kurtarma paketi olarak yorumladığı bu düzenlemenin bir devamı olarak oy desteği azalan Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir adımın önümüzdeki süreçte atılabileceğini vurguluyor.
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