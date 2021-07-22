Samanyolu Haber /Gündem / Saray İttifakı'nın 'Saadet Partisi' planı şimdilik suya düştü! /22 Temmuz 2021 14:48

Saray İttifakı'nın 'Saadet Partisi' planı şimdilik suya düştü!

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş; bugün kaleme aldığı yazısında Saray İttifakı'nın Saadet Partisi'ne yaklaşma çabasının boşa düştüğünü, etkin kadroların AKP ve MHP'den uzak durduğunu yazdı.

SHABER3.COM

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş; bugün kaleme aldığı yazısında Saray İttifakı'nın Saadet Partisi'ne yaklaşma çabasının boşa düştüğünü, etkin kadroların AKP ve MHP'den uzak durduğunu yazdı.

Yarkadaş'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin liderleri, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı üst üste iki kez kazanmasının şokunu hala atlatamıyor. Erdoğan ve Bahçeli, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanmasındaki en büyük faktörlerden birinin, Saadet Partisi’nin İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarması ve 103 bin oy alması olduğunu düşünüyor. Ki; bu düşüncelerinde haksız da değiller… Saadet’in İstanbul’da kendi adayıyla seçime girmesi, 31 Mart’ta yapılan ilk seçimde, oyların büyük bölümünün AKP’ye gitmesine engel oldu.

KANCA ATTILAR
Bu gerçeği kavrayan Cumhur İttifakı’nın liderleri, o günden bugüne Saadet’i Millet İttifakı’ndan koparmaya, yanlarına çekemeseler bile Millet İttifakı’nın dışına itmeye çalışıyorlar. Bunun için de olmadık senaryoları devreye sokuyor, medyalarını kullanıyor, SP içinde suni ayrılıklar yaratmaya çalışıyorlar.

Ancak ne yapsalar boş… AKP Genel Başkanı Erdoğan, Saadet’i Cumhur İttifakı’na dahil edebilmek için, SP YİK Üyesi Oğuzhan Asiltürk’ün evine bile gitti. Bunun yetmediği görülünce, Asiltürk bu kez KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına davet edildi. Asiltürk ve Bahçeli, uçaktan kol kola indi. Erdoğan, SP’li Oğuzhan Asiltürk’e özel ilgi gösterdi. AKP medyası, Asiltürk’ten övgüyle söz etti.

YÜKÜ TAŞIMAK İSTEMİYORLAR
Bunların hiçbir karşılığının olmadığı ve deyim yerindeyse yapılanların Saadet’te yaprak bile kımıldatmadığı görülüyor. Zira; Saadet Partisi’nin etkin kadroları, AKP ve MHP iktidarının siyasi günahlarına ortak olmak istemiyor. Çünkü; ortaklık demek, AKP ve MHP’nin siyasi günahlarının yükünü de çekmek anlamına geliyor. Saadetliler bu yüzden Cumhur’dan da iktidar olanaklarından da uzak duruyor. Necmettin Erbakan’ın öğrencileri, “Azıcık aşım, ağrısız başım” felsefesiyle hareket ediyor ve Asiltürk üzerinden gösterilen çabayı ise ‘beyhude’ olarak niteliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray İttifakı'nın 'Saadet Partisi' planı şimdilik... Sonraki Haber >>

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:24:38