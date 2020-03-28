Saray kabinesinde şok!

SAMANYOLUHABER- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan sürpriz bir şekilde görevden alındı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Turhan'ın yerine yardımcısı Adil Karaismailoğlu tayin edildi.





Cahit Turhan gece yarısı kararnamesi ile azledildi.





Turhan, Kanal İstanbul'un 1'inci etap ihalesinin yapılmasına yönelik itirazlara, "Devletimiz bu tür projeleri yapabilecek güçtedir." diyerek cevap vermişti.





ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?





1969 yılında Trabzon'da doğdu.





Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu.





1995 yılı mayış ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı.





1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti.





İETT’nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.





2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.





23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi.





2016 yılı temmuz ayında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı.





26 Nisan 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Karaismailoğlu, 2018 yılı temmuz ayında ise Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak tayin edilmişti.





Karaismailoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.



