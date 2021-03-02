Samanyolu Haber /Gündem / Saray’la Hulusi Akar arasında S-400 ayrılığı /02 Mart 2021 16:31

Saray’la Hulusi Akar arasında S-400 ayrılığı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 problemini çözüm için tartışmaya açtığı “Girit Modeli”ne Saray’dan itiraz geldi. Sözcü İbrahim Kalanı “Akar’ın sözleri biraz çarpıtıldı, öyle bir formül gündemimizde yok" dedi. Kalın, Erdoğan ile Biden arasında henüz bir görüşme planlanmadığını da açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 problemini çözüm için dile getirdiği formül Saray’da kabul görmedi. Hulusi Akar “Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız” diyerek S-400’ler için Girit Modelini gündeme getirmişti. Saray Sözcüsü İbrahim Kalın, Akar’ın sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürerek “Öyle bir formül gündemimizde yok” dedi.

GİRİT MODELİNDE AKAR-SARAY AYRILIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile krize sebep olan Rus S-400 hava savunma sistemleri hakkında geçen ay yaptığı açıklamada, “Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız” demişti. Girit modeli, 2 buçuk milyar dolar harcanan S-400’lerin bir yönüyle depoya kaldırılması anlamına da geliyor.

"ÇARPITILDI" İDDİASI

Sabah gazetesine konuşan İbrahim Kalın ise “Öyle bir formül gündemimizde yok. Farklı yorumlar yapılsa da aslında Sayın Bakanımız (Akar) böyle bir şey kastetmedi. Bu konu biraz çarpıtıldı” dedi.

S-400’lerle ilgili kararın uzun bir istişare ve çaba süreci ardından verildiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, “Bu karardan geri adım atmak söz konusu değil” ifadesini kullandı. Kalın, “Biz S-400'lerin NATO savunma sistemi açısından yahut F-35'ler açısından bir tehdit teşkil etmediğini ve orada Amerikan tarafının dile getirdiği güvenlik kaygılarını giderecek bir mekanizmanın kurulabileceğine inanıyoruz. Bir teklif yaptık, bu teklifimiz yineliyoruz. Orada bir mesafe alabileceğimize de inanıyoruz. Bu mümkün” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ HENÜZ PLANDA BİLE YOK

Diğer yandan İbrahim Kalın, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme olup olmayacağına dair soruya, “Şu an kesin belirlenmiş bir tarih yok. Ama önümüzdeki günlerde bu görüşme eninde sonunda gerçekleşecektir” yanıtını verdi.
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