Samanyolu Haber /Gündem / Saray, Mahmut Abbas'ı karşılaması için vali yardımcısını göndermiş /23 Ağustos 2022 18:54

Saray, Mahmut Abbas'ı karşılaması için vali yardımcısını göndermiş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geldi. Abbas'ı havalimanında yali yardımcısının karşıladığı ortaya çıktı.

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AKP iktidarının İsrail'le yakınlaşmalarının yankıları sürerken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tayyip Erdoğan’ın davetiyle dün Ankara’ya geldi. Esenboğa Havalimanı’na inen Abbas ve beraberindeki heyeti, Ankara Vali Yardımcısı ile Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa karşıladı.

Diğer yandan mart ayı başında İsrail’le normalleşme kapsamında Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Herzog’u Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer düzey devlet protokolü karşılamış, atlı askerler, Türk bayrağı ve İsrail bayrağı ile yan yana yürümüştü.
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