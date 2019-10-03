Saray Millet İttifakı'nı dağıtmak için özel çalışma yapıyor

Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılının başladığı TBMM'de ilk Meclis grup toplantısını yaptı, ardından da hareketlenen siyaset gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.





BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardıklarına göre CHP liderinin sorulara verdiği yanıtlar şöyle:





Son zamanlarda İYİ Parti'den, Millet İttifakı'na dönük eleştiriler artmaya başladı. Özellikle parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "CHP HDP ile ittifak yaparsa biz orada yokuz" gibi açıklamalar yaptı, nasıl değerlendiriyorsunuz?





Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareketi bu.





Çünkü Saray, bu ittifakın bir şekilde bozulmasını istiyor. Araya pekçok kişiyi koyuyorlar, istihbarat elemanları dahil olmak üzere devreye konulup, "Millet ittifakını nasıl bozarız?" arayışı içindeler. Ben bu ittfakın bozulacağını sanmıyorum.





Bu Ağıralioğlu'na farklı bir kimlik yüklemek anlamına gelmiyor mu?





Ben sayın Ağıralioğlu için konuşmuyorum. Kaldı ki sayın Ağıralioğlu'nun söyledikleri çok yanlış şeyler değil onu da bir bilelim yani.





Dedi ki, "İYİ Parti ayrı CHP ayrı."





Doğru biz ayrı partileriz, yüzde yüz örtüşmüyoruz ki.





Şimdi bazı sorular soruluyor, o sorulara bakınca alınan yanıtların hiçbirisi yanlış değil. Yanlış bir şey söylemiyor İYİ Parti'nin sözcüsü: Terör örgütünün kınanması, mesafe konulması...





Tabii zaten bütün siyasi partilerin teröre ve terör örgütün karşı çıkması lazım. Bu siyasi partilerin vazgeçilmez tavırlarından birisidir zaten. Aksi halde demokrasiyi yok etmiş olacağız. Bu konuda bütün siyasi partilerin duyarlı olması lazım.





Bu çağrıyı yapıyor Ağıralioğlu, yapabilir bu da gayet doğal bir çağrıdır yani.





CHP ile HDP kolkola girerse biz olmayız, cümlesi sizi rahatsız etmiyor mu?





Soruya bakmak lazım, hangi sorunun sonucu olarak bu cümleyi kullandı, ona bakmak lazım. HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz.





HDP ile kolkola mısınız?





Hayır efendim, hiçbir partiyle kolkola değiliz. Demokrasi konusunda, kim demokrasiyi savunuyorsa, biz de onlara saygı duyarız, tek adam rejimine kim karşıysa saygı duyarız.





Vatandaşın sorunlarını çözme konusunda kim düşünce üretir, yol, yöntem üretirse saygı duyarız.





HDP de bu ülkenin 6 milyon kişinin oyunu almış bir siyasi parti. Yasadışı işlem varsa bu ülkenin savcısı var, istihbarat örgütü var, mahkemeleri var, gereğini yaparlar.





İstihbarat elemanları devrede dediniz, AKP tarafından Millet İttifakı'nı bitirmeye yönelik özel bir çalışma mı yapılıyor sizce?





Özel bir çalışma yapılıyor. Saray, Millet İttifakı'nı dağıtmak için özel bir çalışma yapıyor. Bu çalışmayı da "İttifakı oluşturan siyasi partileri nasıl karşı karşıya getiririz, nasıl ayrıştırır böleriz" hesabı üzerine politikalar yapıyorlar.





Belli kişiler, devreye sokuluyor, belli kişiler televizyonlarda vs. şurda burda, bu ayrışmayı bir şekliyle sağlayacak sorularla, Saray'a hizmet ediyorlar.





Biz bunu görüyoruz, farkındayız. Meral Hanım da bunun farkında.





Sizin Meral Hanım'la bir görüşmeniz oldu mu? Ya da bundan sonra, ittifak konusundaki tartışmalar üzerine bir girişiminiz olur mu, biraraya gelir misiniz?





Hayır sadece hastalandığında arayıp geçmiş olsun dedim.





Şu anda ittifakı güçlendirecek veya zayıflatacak bir ortam yok. Çünkü bir seçim sürecinde değiliz.





İYİ Parti'nin kendi programı var, CHP'nin kendi programı var, Saadet Partisi'nin kendi programı var, Demokrat Parti'nin kendi programı var. Kendi söylemlerimiz var. Ekonomiye dış politikaya farklı bakış açılarımız var.





Dolayısıyla ortada bir seçim olmadığı için "biraraya gelelim bir ittifakı kuralım" diye bir şey yok.





Ama şu var, biz aldığımız önemli kararları, belli bir konuda bir karar alayıyorsak ve ve Türkiye'nin gündemiyle çok yakından ilgiliyse ben bu önemli kararları Millet İttifakı'nın genel başkanlarıyla paylaşıyorum. Nasıl bir karar aldığımızı kendilerine bir şekliyle aktarıyorum. Onlar da benzer konularda düşüncelerini aktarıyorlar.