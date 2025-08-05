Samanyolu Haber /Gündem / Saray, 'sahte diploma çetesi'ne neden inanmıyor? /05 Ağustos 2025 18:16

Saray, 'sahte diploma çetesi'ne neden inanmıyor?

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sahte diploma ve e-imza skandalına ilişkin olarak Saray'dan da paylaşım geldi: "Bu ülkeye eser ve hizmet kazandıran bir irade var."

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle sahte e-imzalar üzerinden sahte diploma skandalı patlak verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya skandalla ilgili tutuklama sayılarını paylaşırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral “Muhalefetin son dönemde başvurduğu ‘sahte diploma’ söylemi, çaresizliklerinin, siyasetsizliklerinin ve tükenmişliklerinin açık ilanıdır.” ifadesini kullandı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ, BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “sahte diploma ve sahte ehliyetlerle” ilgili soruşturma kapsamında 7 Ocak 2025’te 23 ilde; 23 Mayıs 2025’te de 16 ilde eş zamanlı iki operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda toplam 197 şüphelinin yakalandığını; bunlardan 37’sinin tutuklandığını, 150’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

SARAY’DAN ‘YALANDAN, KUMPASTAN MEDET UMUYORLAR’ AÇIKLAMASI

Oktay Saral, “Milletin gündeminde iş, aş, güvenlik ve istikrar varken; onlar dedikodudan, yalandan ve kumpastan medet umuyor. Ama unuttukları bir şey var: Millet, devletine güveniyor. Nerede bir hainlik, nerede bir hukuksuzluk varsa, devlet orada gereğini yapıyor. Muhalefet ise kendi içindeki skandalları örtbas etmek, geçmişteki şaibeleri unutturmak için sahte ajandalarla milletin aklını bulandırmaya çalışıyor. Ama bu millet her oyunu görüyor, her yalanı unutmadan hafızasına yazıyor.” dedi.

‘KURGU, İFTİRA, YAYGARA’

Saral şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkeye eser ve hizmet kazandıran bir irade var. Onların karşısında ise sadece ekran başında kurgu ve iftira üreten, yaygaradan öteye geçemeyen bir güruh var.

Sözde değil, özde mücadele edenlerle; iftirayla siyaset yapmaya çalışanların farkını milletimiz çok iyi biliyor. Gerçeklerden kaçanlar iftiraya sarılır. Ama unutulmasın: Bu milletin irfanı, sahte algılara değil, gerçek hizmete değer verir!”
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