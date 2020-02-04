SAMANYOLUHABER- Rusya ve İran destekli Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin Suriye'nin kuzeybatısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolündeki İdlib şehrinde TSK hedeflerini bombalaması ve 8 askerimiz şehit olmasının akabinde Saray-Perinçek ittifakında kavga çıktı.





"Saray'ın arka bahçesi" SETA'nın ekibi ile genel başkanlık koltuğunda Doğu Perinçek'in oturduğu Vatan Partisi yöneticileri sosyal medyada birbirlerini suçladı.





Köşe yazılarına ve gazete manşetlerine taştı.





Birçok yöneticisi Saray'da danışman ya da politika kurulu üyesi olarak görev yapan SETA'nın uluslararası medya kuruluşlarını ve gazetecileri fişleyen raporuna Perinçek'e ait Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal destek vermişti.





Ancak İdlib krizinde SETA ile Aydınlık grubu birbirine girdi.





SARAY'IN DANIŞMAN ABD VE AB'Yİ HATIRLADI





SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, 1 Şubat Cumartesi günü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kurduğu havuz medyasının amiral gemisi Sabah gazetesinde yayımlanan makalede, İdlib’de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği'ne "İdlib'e müdahale edin" çağrısında bulunmuştu.







SETA çalışanı Can Acun da şahsi Twitter hesabında Suriye'deki muhaliflerin Suriye ordusuna verdiği zararları anlattı.





Acun, "Türkiye, rejim ve Rusya’ya karşı maliyet yükseltme stratejisinine dönüş yapmış görünüyor. Desteklenen muhalif unsurlar rejim güçlerine batı Halep’te ağır kayıp verdirirken, Bab’ın güneyinde de gir-çık yapılarak hem kayıp verdirildi hem de el gösterildi." ifadelerini kullandı.





AYDINLIK'TAN SETA'YA: HESAP VERECEKSİNİZ





Acun'un bu sözlerine Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tepki gösterdi.





Yücel, şunları kaydetti: "Bu mesajı iki gün önce attı: ‘Suriye ve Rusya'ya karşı maliyet yükseltme stratejisine dönüş.. Şimdi 4 şehidimiz var İdlib. Mehmetçiğin canını tehlikeye atan mezhepçi, komşu düşmanı, PKK'yı güçlendiren, maceracı, Davutoğlucu tutumunuz sebebiyle siz hesap vereceksiniz!"





“RUSYA'NIN YANINDA YER ALACAK KADAR ALÇAKLAR”





Acun ise Yücel'e şöyle cevap verdi: "Savaşa girsek Türkiye'ye karşı Esed rejimi ve Rusya'nın yanında yer alacak kadar alçaklar."





Acun, İlker Yücel'in "Sizin savaşınızda Türk milleti yok. İhvancı ihtiraslarınız için Mehmetçiğin kanını akıtamazsınız. ABD sayenizde bölgeye yerleşti bölge devletleri omuz omuza çıkaracak. BOP'un sözcüsü. Siyasi miyop." şeklindeki çıkışına da cevap verdi.





Acun, "Boş demogoji. Esed rejimi kadın çocuk demeden sivilleri katlediyor, 1,5 milyon insan İdlib'te sınırımıza dayanmış, TSK bunu engellemek için konuşlanırken saldırıya uğrayıp 4 şehit vermişiz, ellerindeki kan kurumadan hala Rejimi savunmaya çalışıyorlar." dedi.





PERİNÇEK: SURİYE DEVLETİYLE ARACISIZ GÖRÜŞMELİYİZ





Aydınlık gazetesi bugün “Çözüm: Suriye ile doğrudan işbirliği” manşetiyle çıktı.





Haberde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye ile doğrudan görüşme başlatılması gerektiğini iddia ederek, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak güç, öncelikle Suriye Devleti'dir. Bu sebeple Türkiye olarak, Rusya ve İran ile birlikte Suriye Ordusu'nun kendi ülkesinin bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.





AYDINLIK’TAN SETA’YA: YANLIŞ SİYASETİN MERKEZİ





Aydınlık’ın 1'nci sayfasında "Yanlış siyasetin merkezi.” başlıklı haberinde SETA’yı hedef aldı: “Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), İdlib üzerinden Suriye ve Rusya düşmanlığını körüklemeye devam ediyor.”





METİNER’DEN PERİNÇEK’E: BAASÇI ALÇAKLARLA AYNI GEMİDE OLAMAYIZ







Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medyada yayımladığı “Esedseverlerle aynı gemide olamayız.” başlıklı makale ile Perinçek'e cevap verdi.





Metiner isim vermeden Perinçek ve ekibini yerden yere vurdu: "Bugün olup bitenlerin sorumlusu olarak Erdoğan'ın hatalı Suriye politikasına göndermede bulunanlar, içimizdeki Esedsever/Baasçı alçaklardan başkaları değildir."





Metiner şöyle devam etti: "Doğu Perinçek, Esed'in halkına karşı katliamlarını 'teröristlerle mücadele' diyerek meşru göstermeye devam etmenin yanı sıra nedense Mehmetçiklerimizi şehit eden alçakça saldırı karşısında tek bir Esed rejimi eleştirisi yapmadan Erdoğan yönetimine akıl veriyor..."







"Herkes bilsin ki bu ülkede kim Esedseverlik yapıyorsa onlarla aynı gemide olamayız." diyen Metiner, "Esed'i Erdoğan'a tercih eden Mankurtlarla ve içimizdeki Baasçılarla aynı gemide olmayı zül adderiz, biline!" ifadelerini kullandı.

