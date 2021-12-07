Saray personeline el altından kıyak iddiası: 5 bin 500’er TL nakit dağıtıldı

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Saray’da çalışan personele elden nakit para dağıtıldığına dair bir iddiayı, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.







Hakverdi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu iddialar eğer doğru ise, beraberinde birçok soru da gündeme geliyor. Öncelikle külliyede çalışanların diğer kamu personellerinden ayrıcalığı nedir? Muhasebeleştirilmeden elden dağıtılan bu para hangi karara dayanılarak ve nerenin bütçesinden karşılanmıştır? Bu soruların Cumhurbaşkanı tarafından ivedi olarak cevaplandırılması ve kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.





Hakverdi, Fuat Oktay’da “Milyonlarca asgari ücretli, kamu çalışanı ve emekliler açıklanacak zam oranını beklerken külliyede çalışanlara el altından kıyak mı çekiliyor?” diye sordu.





‘YASAL OLMAYAN BU ÖDEME HANGİ KAYNAKTAN KARŞILANDI?’





“Henüz asgari ücrete, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar belirlenmemiş ve kimseye hiçbir ödeme yapılmamışken, bir kamu kurumu olan ‘Külliye’ çalışanlarına geçtiğimiz hafta 5.500’er TL elden para ödendiği iddia edilmektedir” diyen Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a cevaplandırması için şu soruları yöneltti:





-Son 2 hafta içinde külliyede çalışan personellere, adı ne olursa olsun elden nakit para ödemesi yapılmış mıdır?





-Ödeme yapılmışsa tutar ne kadardır? Yasal olmayan bu ödeme hangi kaynaktan karşılanmıştır? Bu ödemeler yapılırken örtülü ödenek kullanılmış mıdır?





-Bu ödemeler doğru ise, kamuda çalışan tüm işçi ve memurlara bu tutarda bir ek ödeme yapılmasına dair karar almayı düşünüyor musunuz?