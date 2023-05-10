Saray rejimi seçim siyasetini iftira üzerine kurdu

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Seçimde son viraja girilirken ‘Doğru adam, doğru zaman’ sloganıyla seçim kampanyası yürüten AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi yalanlara sığındı. Kılıçdaroğlu’nun ‘teröristleri serbest bırakacağı’ndan TOKİ’nin muhalefet tarafından kaldırılacağına, muhalefetin İHA’ları satacağından HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na dahil olmadığına kadar birçok yalan bilgi yayılıyor. Bu durum iktidar için yeni değil, 2019’da gerçekleşen yerel seçimler öncesinde de belediyelerle ilgili pek çok yalan bilgi paylaşılmıştı.Seçim propagandaları sırasında iktidar partisi milletvekilleri ve Erdoğan’ın söylediği bazı yalanlar şu şekilde:• Erdoğan İstanbul mitingine 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ’cüler tarafından tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediyesi’ne gittiğini ileri sürdü.• Erdoğan İstanbul mitingine 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ’cüler tarafından tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediyesi’ne gittiğini ileri sürdü. Aynı mitingte, Kılıçdaroğlu’nun reklam filmine montajla PKK’nın liderlerinden Murat Karayılan’ı ekleyip vatandaşlara gerçekmiş gibi izlettiler.• Edirne mitinginde konuşan Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz" ifadelerini kullandı.• Erdoğan Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Birileri de Türkiye’nin kuyusunu kazmanın peşinde. Bunun için ne yapıyorlar? Kime ne demeleri gerekirse onu diyorlar. Talimatı veren neresi? Kandil. Kandil’e dönüp, ‘Selo’sundan Apo’suna hapisteki tüm PKK’lıları çıkartacağız.’ diyorlar. Bu Selo kim? Bu Selo, Diyarbakır’da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi, terörist. Onu çıkaracaklarmış. Bay bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Söylesene bay bay Kemal, Meclis’te HDP’yle neler görüştün, neler konuştun? Söyle, söyleyemez. ‘Belediyeleri istediğiniz gibi kullanmanız için örgüte teslim edeceğiz’ diyor.”• Erdoğan yine Orgu mitinginde, “Sadece bu da değil öte yandan FETÖ’ye dönüp, Meclis’i, emniyet müdürlüğünü, köprüyü, Külliyeyi bombalayan 252 insanımızı şehit edenler dâhil ‘tüm mensuplarınızı cezaevinden salacağız’ diyorlar. ‘Yurt dışındaki elemanlarınızın geri dönmesini temin edeceğiz’ diyorlar. ‘Kamudan tasfiye edilen 100 binin üzerindeki elemanınızı yeniden devlete dolduracağız’ diyorlar. ‘Yeniden bu milletin evlatlarını, ailelerinden kopartasınız diye faaliyetlerinizi serbest bırakacağız’ diyorlar. ‘Ülkenin tüm kaynaklarını tekrar size açacağız’ diyorlar” diye konuştu.• Erdoğan Giresun mitinginde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “Şimdi ne diyor bunlar? Bay bay Kemal 'Gelince onu çıkaracağız, Selo ne yaptı?' diyor. Daha ne yapacak? 51 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Utanmadan, sıkılmadan bizim Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Şimdi de diyorlar ki bunun suçu ne? Daha ne olacak bay bay Kemal. İşte bakın, Kandil'den selam geliyor bay bay Kemal'e. Ne diyor? ‘Desteğimiz onunla’ Ya bu Kandil’dekiler, Kürt kardeşlerimi tenzih ediyorum, Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı yok. Hiç alakası yok. Ama bunların dini, ezanı, kitabı yok. Bunlar kitapsız” dedi.• Erdoğan katıldığı bir televizyon yayınında “Şu anda HÜDA PAR'a yakıştırılmak istenen bazı çirkinlikler var. Bunların hepsini zaten HÜDA PAR yetkilileri kabul etmiyorlar. Böyle bir şey yok. 'Bizim terör örgütleriyle yakından uzaktan hiçbir ilgimiz olmamıştır. Hiçbir ilgimiz de olmaz' diyorlar” dedi.• HÜDA PAR’la ilgili Cumhur İttifakı’na gelen eleştiriler üzerine AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan “HÜDA PAR ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifakı. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı” dedi. AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ise "HÜDA PAR, dört partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın içerisine imza atarak ittifak ortağı olarak gelmemiştir” dedi.• Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Ne yazık ki birileri başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun" dedi. Başka bir açıklamasında ise “Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Bay bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık” ifadelerini kullandı.• Erdoğan 30 Nisan’daki İzmir mitinginde “Adnan Menderes Havalimanı'nı İzmir'e biz yaptık. İzmir'e bu yakışırdı” ifadelerini kullandı.• Erdoğan 2 Mayıs’taki Antalya mitinginde Kılıçdaroğlu’nun TOKİ’yi kaldırmak istediğini iddia etti. “Bay bay Kemal, TOKİ'yi kapatacakmış. Neyi kapatıyorsun? Bay bay Kemal, TOKİ'yi sana bu millet yedirtmez!” diye konuştu.• Erdoğan yine Antalya mitinginde Kılıçdaroğlu’ndan bahsederek “Bu zat yaptığımız her şeyi yıkacağını, kurumları kapatacağını, bürokratını, polisini tasfiye edeceğini söylüyor. HDP ve PKK ne diyorsa, FETÖ ne diyorsa onu söylüyor” diye konuştu.• Erdoğan 19 Nisan’da Kılıçdaroğlu’na “Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok” diyerek yüklendi.• Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” videosuna tepki gösteren Erdoğan “Ülkeyi yatırımlarla donatırken kimsenin kökenini, mezhebini sormadık. Bay bay Kemal ben Aleviyim diyor. Eyvallah, biz sana Alevi misin değil misin sormadık ki?” açıklamasını yaptı.• Erdoğan 1 Mayıs’ta Memur-Sen Genel Kurulu’nda 99’da gerçekleşen Marmara depreminde CHP’nin iktidarda olduğunu iddia etti ve şunları söyledi: “Marmara depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar, şu anki CHP. Ne yaptı onlar? Ortada yönetim diye bir şey yoktu.”• Şeker Bayramı’nın ilk günü olan 21 Nisan’da Sultanahmet Camisi’ni miting alanına çeviren Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracağını öne sürdü. Erdoğan “Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış” dedi.• 16 Nisan’da Kocaeli’ndeki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan “Yurtdışından 300 milyar dolar getireceğim diye ülkeyi tefecilere pazarlamıyor mu? Sen hangi makamdasın da tefeciler bu parayı vereceğinin sözünü veriyor” ifadelerini kullandı.• Erdoğan Aydın mitinginde de, “İstanbul-Ankara büyükşehir belediye başkanları LGBT’cilerin en büyük finansörü” diyerek yine belediyeleri ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı hedef aldı.2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Mehmet Özhaseki, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanması halinde 20 bin kişinin belediyede işe alınacağını iddia etmişti. Özhaseki, “O zaman PKK ve DHKP-C gibi örgütleri, ‘Sana destek verdik, sen de bizi gör’ diyecekler. İnsanların parklarında artık o militanlar olacak. Allah korusun, evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu bir düşünün” demişti.Erdoğan, 23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul seçimlerden birkaç gün önce Sancaktepe'de düzenlenen toplu açılış töreninde, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan sözlerine bir yenisini eklemişti. Erdoğan, 23 Haziran seçimlerini Mısır'daki Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilişkilendirerek, "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" ifadesini kullanmıştı.