Saray, S-400'de taviz verecek mi?

Eski NATO daimi temsilcileri Ahmet Üzümcü, Mehmet Fatih Ceylan ve Ümit Pamir, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile krizin çözümü için "Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'ü aktif hâle getirmeyeceğine dair NATO'ya taahhütte bulunması; ABD'nin de buna paralel olarak Türkiye'yi F-35 programından çıkarmaktan vazgeçmesi ve yaptırımları kaldırması." tavsiyesinde bulundu.







ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizini anlamak gerektiğini vurgulayan eski NATO temsilcileri,





BÖYLE BİR TAVİZ MÜMKÜN MÜ?





İki ülke arasında Amerika'nın Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Kanunu (CAATSA) müeyyidelerine sebep olan krizin çözümü için şu tavsiyede bulunuldu: "Uzlaştırıcı adımlar NATO tarafından desteklenen, Türkiye'nin teknolojilerin paylaşımı anlaşmasıyla ortak hava savunma sistemi üretimini sağlayacak bir kararla tamamlamalı. Böyle bir tavizin mümkün olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz."

European Leadership Network'te Türkiye'nin ABD hava savunma sistemleri almak istediğini, ancak bir anlaşmaya varılamadığını belirtti.