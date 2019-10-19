Saray şarkıcılarının söylediği, İbrahim Kalın’a ait şarkı çalıntı çıktı!









Hükümete yakın Poll Prodiction tarafından 27 Nisan 2018 yılında çekilen klibin bilgilerinde Söz ve müzik bölümünde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve iki isim daha yer alıyor.

Kulislerden gelen bilgiye göre, Milletin Duası isimle şarkının sözlerini İbrahim Kalın yazmış. Doğru . Ancak müzik ona ait değil, Müzik, Kürtçe şarkılar söyleyen Murat Bektaş tarafından 20 yıl önce bestelenmiş. Klibi yayınlayan Poll Prodiciton’ın kurumsal hesabında ise; Söz : İbrahim Kalın & Yavuz Bingöl & Ümit Yılmaz Müzik : İbrahim Kalın & Yavuz Bingöl & Ümit Yılmaz

diye yazıyor.





İbrahim Kalın ve Saray’a yakın yandaş şarkıcılar kadroya dahil edilmişti..





Sarayın korosu olarak da bilenen kadroda: Orhan Gencebay, Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Kutsi, Fettah Can, Alişan, Elif Buse Doğan, Metin Şentürk yer alıyor.





SURİYE OPERASYONU SIRASINDA TEKRAR YAYINLANDI

Gazeteci Fehim Işık ve bazı sosyal medya kullanıcıları, şarkının müziğinin çalıntı olduğunu, orijinal ezgi ile birlikte paylaştı.







