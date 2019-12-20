Saray sosyal medyada ülkeleri böyle karıştırdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki hata sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya ziyareti öncesi bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehrinde gazetecilerle bir araya gelmesiyle ilgili İngilizce bir paylaşım yapıldı.





İSVİÇRE YERİNE İSVEÇ DİYE YAZILDI





Paylaşımda, Cenevre'nin, İsveç'te olduğu hatasına düşüldü ve “Sweden” ifadesi yazıldı.





Hâlbuki Cenevre İsviçre’de bulunan bir şehirdi ve paylaşımda “Switzerland” yazması gerekiyordu.





Daha sonra bu paylaşım silindi.





İŞTE O PAYLAŞIM: