Samanyolu Haber /Gündem / Saray sosyal medyada ülkeleri böyle karıştırdı /20 Aralık 2019 00:25

Saray sosyal medyada ülkeleri böyle karıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana'ın İsviçre'nin Cenevre şehrinde gazetecilerle bir araya gelmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabından İngilizce bir paylaşım yapıldı. Ancak söz konusu mesajda ülkelerin isimleri karıştırıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki hata sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya ziyareti öncesi bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehrinde gazetecilerle bir araya gelmesiyle ilgili İngilizce bir paylaşım yapıldı.

İSVİÇRE YERİNE İSVEÇ DİYE YAZILDI

Paylaşımda, Cenevre'nin, İsveç'te olduğu hatasına düşüldü ve “Sweden” ifadesi yazıldı. 

Hâlbuki Cenevre İsviçre’de bulunan bir şehirdi ve paylaşımda “Switzerland” yazması gerekiyordu.

Daha sonra bu paylaşım silindi.

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