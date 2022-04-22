Samanyolu Haber /Gündem / Saray sosyal medyanın fişini çekecek değişikliği raftan indirdi /22 Nisan 2022 12:38

Saray sosyal medyanın fişini çekecek değişikliği raftan indirdi

2023 yılındaki seçim yaklaşırken AKP’nin insanların doğru bilgiye ulaşmak için kullandığı ve bağımsız haberciliğin son kaynağı sosyal medyayı da ciddi biçimde kısıtlayacak düzenlemeyi tamamladı. Sosyal medyada yanıltıcı haber yaydığı iddiasıyla kişilere ceza verilebilecek.

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 AKP’nin yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalıştığı, sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. Yasa teklifinin taslak metni tamamlandı.

NTV’de yer alan habere göre, Erdoğan’ın başkanlık ettiği AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaklaşık 60 maddeden ve üç bölümden oluşması öngörülen taslak metnin sunumu yapıldı. Düzenlemenin, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği iftarda da gündeme geldiği belirtiliyor.

Önümüzdeki hafta salı günü ise AKP ve MHP’li kurmayların düzenlemeyi değerlendirmeleri bekleniyor.

KISA SÜREDE MECLİS’E GELECEK
Yasada ana hedef olarak belirtilen ‘yalan haber’ ve ‘dezenformasyonla’ mücadele adı altında sosyal medyadaki sansürün dozunun en üst düzeye çıkarılması bekleniyor.

Ayrıca düzenlemeyle özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik maddelerin de bağımsız haberciliği boğmak için kullanılması planlanıyor.

Yalan haber tanımlamasının da yapıldığı düzenlemeyle, sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin ‘gerçek’ kişi olması sağlanacak.

Düzenlemeyle internet medyasının da yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyor. Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.
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