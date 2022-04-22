Saray sosyal medyanın fişini çekecek değişikliği raftan indirdi

AKP’nin yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalıştığı, sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. Yasa teklifinin taslak metni tamamlandı.





NTV’de yer alan habere göre, Erdoğan’ın başkanlık ettiği AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaklaşık 60 maddeden ve üç bölümden oluşması öngörülen taslak metnin sunumu yapıldı. Düzenlemenin, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği iftarda da gündeme geldiği belirtiliyor.





Önümüzdeki hafta salı günü ise AKP ve MHP’li kurmayların düzenlemeyi değerlendirmeleri bekleniyor.





KISA SÜREDE MECLİS’E GELECEK

Yasada ana hedef olarak belirtilen ‘yalan haber’ ve ‘dezenformasyonla’ mücadele adı altında sosyal medyadaki sansürün dozunun en üst düzeye çıkarılması bekleniyor.





Ayrıca düzenlemeyle özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik maddelerin de bağımsız haberciliği boğmak için kullanılması planlanıyor.





Yalan haber tanımlamasının da yapıldığı düzenlemeyle, sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.





Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin ‘gerçek’ kişi olması sağlanacak.





Düzenlemeyle internet medyasının da yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyor. Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.