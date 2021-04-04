Samanyolu Haber /Gündem / Saray sözcüsü: Haddinizi bilin, yerinizde oturun! /04 Nisan 2021 10:48

Saray sözcüsü: Haddinizi bilin, yerinizde oturun!

103 emekli amiralin bildiri yayınlamasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin ve temsilcilerinin vesayet heveslilerine asla geçit vermeyeceğini belirterek "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun."

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