Saray talimat verdi: AKP, İş Bankası için harekete geçiyor!

Uzun zamandır tartışma konusu olan “İş Bankasındaki yüzde 28’lik Atatürk hisselerinin yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) alınarak hazineye devredilmesi” için Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.





"KANUN TEKLİFİNİ HAZIRLAYIN, GETİRİN" TALİMATI





Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Nurettin Canikli, AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında konuyla ilgili sunum yaptı.





Canikli; tek parti dönemi sebebiyle bu hisselerin CHP’ye verildiğini, Atatürk’ün vasiyetinin, hisselerin gelirlerinin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılmasını öngördüğünü dile getirdi.





Canikli’nin, hisselerin Hazine'ye devri için kanuni düzenleme yapılması gerektiğini söylemesi üzerine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlıkların tamamlanarak, kanun teklifinin bir an önce Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdi.





BAHÇELİ "DESTEK VERİRİZ" DEMİŞTİ!





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu konuda bir teklif gelirse destek vereceklerini dile getirmişti.





Yapılacak değişikliğin, Siyasi Partiler Yasası’ndaki “partilerin ticari faaliyette bulunamayacağı” hükmünden yola çıkılarak hazırlanacağı, diğer ilgili mevzuatta da değişiklik yapılacağı öğrenildi.





Türkiye gazetesinin haberine göre; AKP kaynakları “Burada yapılacak şey, hisselerin Hazine tarafından temsil edilmesi, bu kapsamda atanacak yönetim kurulu üyelerinin de hazine tarafından belirlenmesidir.” bilgisini verdi.





Hisselerin devrinden sonra, elde edilecek gelirin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna aktarılmasına devam edileceği belirtildi.





ERDOĞAN GEÇEN YIL İLK İŞARETİ VERMİŞTİ





İş Bankası'ndaki CHP hisseleri uzun zamandır kamuoyunda tartışılıyordu.





Erdoğan, geçen yıl “Gazi Mustafa Kemal’in İş Bankasını CHP’ye değil, hazineye tahsisi vardır. Bu İş Bankası hazinenin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır. Niye, çünkü milletin malı, hazinenin malı.” ifadelerini kullanmıştı.



