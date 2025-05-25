Saray ve DEM Parti arasında 'siyasi tutsak' gerilimi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yeni sürece ilişkin bir paylaşım yaparak, süreçte kullanılacak dil için 'uyarıda' bulunmuştu.





Uçum paylaşımında, 'siyasi tutsak' ifadesinin kullanılmasına tepki göstermiş ve "Türkiye’de siyasi tutsak yoktur... Suçluyu suçsuz gösteremezsiniz. Yolsuzluk yapandan kahraman, terörle iş tutandan mağdur çıkaramazsınız" demişti.





Uçum'a yanıt DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan geldi.





"DANIŞMANA DANIŞMAN, DEMİRTAŞ'A YÜKSEKDAĞ'A SİYASİ TUTSAK DİYORUZ"

Diyarbakır'da Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı'nda konuşan Bakırhan şunları söyledi:





"Siz de izliyorsunuz karaktersiz, karakteri küçük kimi insanlar yüzeysel, irrite edici rahatsız edici bir dil kullanıyorlar. Bu küçük karakterli insanlarla Türkiye’nin yüzyıllık toplumsal barışı konuşulup tartışılır mı? Neymiş, 'siyasi tutsak' demeyecekmişiz? Ne diyeceğiz, eşya adıyla çağrılır. 'Danışmana' danışman diyoruz. Selahattin Demirtaş’a Figen Yüksekdağ’a da siyasi tutsak diyoruz.





"SİYASİ REHİNE Mİ DİYELİM?"

Sanki hukuk var, sanki insanlar düşüncelerinden, inançlarından dolayı içeride değil, sanki demokrasi var, siyasi tutsak demeyecekmişiz. Bir taraftan da haklı aslında siyasi rehine mi diyelim o zaman?"



