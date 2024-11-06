Samanyolu Haber /Gündem / Saray, yandaş Selvi'yi yalanladı /06 Kasım 2024 10:36

Saray, yandaş Selvi'yi yalanladı

Yandaş Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin dün yayımlanan yazısı dikkat çekti. "Her gün yeni bir kayyım haberiyle uyanabiliriz" diyen Selvi, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak." ifadelerini kullanmıştı. Selvi'nin bu sözlerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çeken ifadeler kullanarak gündem yarattı. Selvi, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum" sözleriyle kamuoyunun ilgisini çekti. Ancak bu sözlerin sosyal medyada yanlış anlaşılması, Külliye'yi harekete geçirdi.

Erdoğan’ın daha önce, “İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak” şeklinde yaptığı açıklama üzerine yazısını kaleme alan Selvi, köşesinde Erdoğan'ın sözleriyle birlikte kendi yorumlarına da yer verdi. Ancak Selvi'nin "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesi, bazı sosyal medya hesapları tarafından Erdoğan’a ait bir açıklama gibi paylaşıldı.

DMM'DEN YALANLAMA
Sosyal medyada yayılan bu iddialar üzerine, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaparak yanlış bilgiyi düzeltti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, ‘Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum’ ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."
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