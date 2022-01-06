Samanyolu Haber /Politika / 'Saray yazarı Selvi, Erdoğan’ın bitişini ilan etti' /06 Ocak 2022 10:42

'Saray yazarı Selvi, Erdoğan’ın bitişini ilan etti'

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin Erdoğan'ın bitişini ilan ettiğini yazdı.

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Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin dünkü köşesinden paylaştığı Optimar Araştırma'nın anketini değerlendirdi. Ataklı, “Saray ve çevresi panik halinde” söylemini hatırlatarak "Yolun sonuna yaklaştıklarını görüyorlar artık." değerlendirmesini yaptı.

BASKIN SEÇİME GİTMEK İSTİYORLAR

Ataklı, iktidarın baskın seçime gitmek istediğini ancak sonucu hala garanti göremedikleri için tedirgin olduklarını ifade etti. "Erdoğan nereden çıkardıysa, “Sokaklara dökülecekmişsiniz, dökülün de görün gününüzü, 15 Temmuz’da ne yaptıysak aynısını yaparız” türü cümlelerle gerginlik artırmaya çalışıyor." diyen Ataklı, "Bunlar da fayda etmeyecektir." dedi.

ANKETLER ÇÖKÜŞÜ GÖSTERİYOR

Anketlerin adım adım çöküşü gösterdiğini yazan Ataklı, "Buna karşı size 20 Aralık olayından sonra “Bakın göreceksiniz yılbaşından sonra AKP’nin yükselmeye başladığı anketleri yayınlanacak” demiştim size... Başladılar." ifadelerini kullandı. İktidara yakın medyanın panik halinde olduğunu ifade eden Ataklı, "AKP’yi yükselmiş gösterirken farkında olmadan Erdoğan’ı batırıyorlar." dedi.

"Hürriyet’in sarayla en iltisaklı yazarı" olarak tanımladığı Abdulkadir Selvi'nin dün yayımladığı anketi paylaşan Ataklı, "Tam tahmin ettiğim gibi “20 Aralık olayı toplumda bir ferahlık ve güven yaratmıştı” ve değişen bu hava ile “AKP’nin oylarında yine yukarı çıkış başlamıştı” bu ankete göre." dedi

OPTİMAR'IN ANKETİ

"Anketi yapan kim? Saraya yakınlığı ile bilinen Hilmi Daşdemir’in sahibi olduğu Optimar adlı anket şirketi. Bütün anketlerde AKP’nin düşüşte olduğu görülürken bile “Erdoğan fark atıyor” sonuçları açıklayan bir şirket bu Optimar." diyen Ataklı, Optimar'ın bile AKP oylarının düştüğünü kabul ettiğini söyledi.

ERDOĞAN'IN OYLARI

"Şimdi buraya bir nokta koyalım ve anketin bir diğer bölümüne geçelim." diyen Ataklı, "Abdülkadir Selvi, Optimar’ın halka cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğini sorduğunu belirtmiş." dedi ve Selvi'nin şu sözlerini aktardı:

“Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 30.8 olurken, ikinci sırada uzun süredir Mansur Yavaş geliyor. Yavaş diyenlerin oranı yüzde 11.6 oldu. Ekrem İmamoğlu yüzde 9.6 ile üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sıraya yüzde 7.3’le adaya bağlı seçeneği girdi. Kılıçdaroğlu ise yüzde 6.1’le beşinci sırada gelirken, onu 4.1’le Meral Akşener takip etti. Abdullah Gül ise yüzde 1 oranıyla on birinci sırada yer aldı.”

"Kusura bakmasın ama Abdülkadir Selvi saraya yaranmak isterken Erdoğan’ın çöküşünü yazdığının farkına bile varmamış anlaşılan." diyen Ataklı, "İşte görüyorsunuz, AKP yüzde 39.1 oy alırken Erdoğan yüzde 30’da kalıyor." değerlendirmesini yaptı.
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