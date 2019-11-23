Samanyolu Haber /Gündem / Saraya giden CHP'li haberiyle üç gün gündemi işgal etti: Özür Dilerim /23 Kasım 2019 12:10

Saraya giden CHP'li haberiyle üç gün gündemi işgal etti: Özür Dilerim

Bir CHP’linin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gizlice Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiasını ortaya atan Sözcü yazarı Rahmi Turan, yaşanan tartışmaların ardından “asla açıklamam” dediği dün o ismin Muharrem İnce olduğunu söylemişti. Turan daha sonra yeni bir açıklama daha yaptı ve “Kaynağıma güvendim, hata yapmışım” dedi.

SHABER3.COM

HaberTürk televizyonuna konuşan Rahmi Turan “"Ben kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım ama hata yapmıştım, pişman oldum. Burada yanlış olan bir şey var. Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı haklıdır. Ben de bunu düzeltmek için gerekeni yapacağım, gazetemde yazacağım. Her insan hata yapar, ben de hata yaptım ve gerekeni yapacağım" dedi.

Turan daha sonra şunları söyledi:

"Gazeteci kaynağını açıklar mı? Bana o ismin Muharrem İnce olduğu söylendi, ben de gazetemde bu iddiayı yazdım. Olayın birinci elden tanığı değilim. Ben bu olayda taraf değilim, yanlış yaptıysam özür dilerim. Aynı bilgiler Uğur Dündar'a da gitmiş, o yazmamış. Ben kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım ama hata yapmıştım, pişman oldum. Burada yanlış olan bir şey var. Ben de bunu düzeltmek için gerekeni yapacağım."

Muharrem İnce söz konusu iddiaya çok sert yanıt vermiş “Böyle bir görüşmeye dair kanıt varsa Taksim’de kendimi yakarım” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'saraya giden CHP'linin kim olduğunu biliyorum' şeklinde konuşmuştu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saraya giden CHP'li haberiyle üç gün gündemi işgal... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın 108 metrekarelik yerli ve milli(!) halısı

Erdoğan'ın 108 metrekarelik yerli ve milli(!) halısı

İşte o anlar...

İşte o anlar...

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü

Ne ekonomisi ya!

Ne ekonomisi ya!

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

Cihangir İslam’dan kritik soru

Cihangir İslam’dan kritik soru

Mecliste gergin dakikalar

Mecliste gergin dakikalar

"Sen susarsan çocuklar hapiste büyür".
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:40:24