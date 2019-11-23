Saraya giden CHP'li haberiyle üç gün gündemi işgal etti: Özür Dilerim

HaberTürk televizyonuna konuşan Rahmi Turan “"Ben kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım ama hata yapmıştım, pişman oldum. Burada yanlış olan bir şey var. Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı haklıdır. Ben de bunu düzeltmek için gerekeni yapacağım, gazetemde yazacağım. Her insan hata yapar, ben de hata yaptım ve gerekeni yapacağım" dedi.







Turan daha sonra şunları söyledi:





"Gazeteci kaynağını açıklar mı? Bana o ismin Muharrem İnce olduğu söylendi, ben de gazetemde bu iddiayı yazdım. Olayın birinci elden tanığı değilim. Ben bu olayda taraf değilim, yanlış yaptıysam özür dilerim. Aynı bilgiler Uğur Dündar'a da gitmiş, o yazmamış. Ben kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım ama hata yapmıştım, pişman oldum. Burada yanlış olan bir şey var. Ben de bunu düzeltmek için gerekeni yapacağım."





Muharrem İnce söz konusu iddiaya çok sert yanıt vermiş “Böyle bir görüşmeye dair kanıt varsa Taksim’de kendimi yakarım” demişti.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'saraya giden CHP'linin kim olduğunu biliyorum' şeklinde konuşmuştu